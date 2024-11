Karrier 1 órája

Nyílt pályázati lehetőséggel és új különdíjjal bővül a JVSZ "Companies for the Future Award"

A Joint Venture Szövetség (JVSZ) idén kibővítette a „Companies for the Future Award” elismerését egy új különdíjjal, melyre nyílt pályázatot írtak ki. A „BEST NEXT GENERATION COMPANY” különdíj a vaskeresztesi székhelyű MAM-Hungária Kft. támogatásával jött létre, és azon vállalatokat szólítja meg, amelyek jövőbe mutató vállalati értékekkel és a jövő generációinak, valamint társadalmának jóllétét támogató innovatív tevékenységekkel rendelkeznek, számolt be a HR Portál.

Amint írják, a több mint 35 éves múltra visszatekintő Joint Venture Szövetség immár 4. alkalommal tünteti ki a magyar gazdaságot, társadalmat és a fenntartható jövőt támogató közép- és nagyvállalatokat a „Companies for the Future Award” kezdeményezés keretében. Az elismeréseket azok a vállalatok nyerhetik el, amelyek az elmúlt évben kiemelkedő eredményeket értek el, és működésükkel a hazai gazdaság jövőjét szem előtt tartva, felelősen és tudatosan tevékenykednek. Különdíjjal bővül a Joint Venture Szövetség "Companies for the Future Award" elismerése

Forrás: Shutterstock A díjazás négy kategóriában történik, amelyből háromra a Szövetség tagvállalatai pályázhatnak, míg a „BEST NEXT GENERATION COMPANY” egy olyan új különdíj kategória, melyre idén először nyílt pályázatot hirdettek meg a MAM-Hungária Kft. támogatásával, ezzel is kiszélesítve a prominens elismerésben részesülők körét. A pályázatra minden Magyarországon bejegyzett gazdasági szervezet jelentkezhet, amelynek termékei, szolgáltatásai, működése vagy alkalmazott technológiái pozitív hatással vannak a jövő generációira és társadalmára, valamint követendő példaként szolgálhatnak más vállalatok számára. A jelentkezés olyan vállalati programokkal vagy kezdeményezésekkel történhet, amelyek komplex, mérhető válaszokat adnak egy aktuális, generációkat vagy a jövő társadalmát, illetve a jövő munkavállalóit érintő problémára, miközben hozzájárulnak a vállalat céljainak megvalósításához. A beérkezett pályázatokat egy független szakértőkből álló szakmai zsűri értékeli, melynek tagjai: Bereczki Enikő, generációkutató, tréner

Boros Péter, mentor, BI-KA Dinamika Zrt., FB elnök

Gazsi Zoltán, Eisberg Hungary Kft., ügyvezető igazgató

Kiss Katalin, MAM-Hungária Kft. ügyvezető A Nemzetgazdasági Minisztérium harmadik éve támogatja a kezdeményezést, az esemény fővédnöke, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is egyike azoknak, akik átadják a jövőnkre is pozitív hatást gyakorló vállalatok elismeréseit a JVSZ exkluzív díjátadó gáláján, melyet 2025. február 8-án a Budavári Főőrség és Lovarda báltermében rendez meg a szövetség. A helyezést elért vállalatok a 300 fős nívós eseményen vehetik át a kitüntetéseket.

A „Companies for the Future Award” elismeréssel a Joint Venture Szövetség kiemelt célja, hogy tagvállalatainak jó gyakorlatait és tapasztalatait megosztva támogassa a hazai cégek fejlődését, valamint szélesebb körben terjessze a példaértékű vállalati programokat. A pályázatok benyújtási határideje: 2024. november 22.





