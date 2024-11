Kumánovich Kata az idén tízéves horvátzsidányi Zidanske Zvijezdice gyermek- és ifjúsági tánc- és tamburacsoport tagja. A falu lakosságának zöme Horvátországból települt be, anyanyelvüket, kultúrájukat híven őrzik. Kata édesapja gradistyei horvát. Testvéreivel – Kristóffal és Kingával – együtt kicsi kora óta tanul horvát nyelvet. Számos népdalversenyt nyert, szerepelt énekes szólistaként fúvószenekari koncerten, emellett versmondásban is szép eredményeket ért el, és otthonosan mozog a könnyűzenében is. A horvát népdalokat Horváth Zsuzsanna helyi kántortól, a magyar népdalokat Tanai Erzsébettől, a gencsapáti Vasi Népdalstúdió vezetőjétől tanulta.

Jelenleg a szombathelyi zeneiskola magánének szakán Őri Heni tanítványa. 2018-ban a Vass Lajos Kárpát-medencei népzenei versenyen a Kumánovich testvérek kiemelt nívódíjban részesültek. 2019- ben részt vettek a Fölszállott a páva népzenei tehetségkutatóban, ahol beválogatták őket az elődöntőbe, a legjobb 12 produkció közé. Nekik köszönhetően először csendültek fel a műsorban gradistyei horvát népdalok. Már több éve a kőszegi Városi Művészeti Szemlén ének és vers-próza kategóriában a zsűri kiemelt arany minősítésben részesíti, idén is sikerült megismételnie ezt a szép eredményt. A Vas Vármegyei Gyermek és Ifjúsági Csoportos Népzenei versenyen, valamint a XX. Vass Lajos Népzenei Találkozó és Versenyen kiemelt arany minősítést szerzett, ahogy az angol két tannyelvű iskolák ki mit tud?-ján, illetve a Sistrum zenei versenyen, klasszikus ének kategóriában is.

A MiCROfon horvát nyelvű, országos zenei tehetségkutatón első helyezést ért el. Kőszegen, a Bersek József Általános Iskolában tanult, jelenleg a Jurisich Miklós Gimnázium végzős diákja. Egyetemre készül, majd tanulmányai elvégzése után konzervatóriumba felvételizne. Felnőttként is foglalkozni szeretne énekléssel: a könnyűzene felé mozdulna, és saját zenekarral folytatná, ugyanakkor a népdaloktól sem szakadna el.