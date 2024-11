Kámonban a neves étterem ugyancsak készül a Márton-ünnepre – és az már reggel elkezdődik. A liba sütését ugyanis nagyjából száz fokon végzik, ami jó pár órás folyamat – tudtuk meg Tóth Krisztián üzletvezetőtől.

20241108 Liba menü a Pannónia étteremben, Szombathely, Cseh Gábor, CSG, Vas Népe

Fotó: © Cseh Gábor

Libaragu-leves, libamell, libacomb

Érdeklődtünk és körülnéztünk vármegye-szerte is. A népszerű bozsoki étteremben például sok éve, így most is készültek a nevezetes napra, és több libaétel is szerepel aktuális kínálatukban. Tárkonyos libaragu-levessel kezdhetünk, utána választhatunk különleges étkeket is: libamájat roston, túrós sztrapacskával, vagy akár részeges libamellet is, amihez borban pácolt körtét is fellelhetünk tányérunkon.

Nem messze onnan a cáki csárda szintén kínál kemencés finomságokat. A levesen kívül libamell és libacomb is rendelhető náluk; az árak nagyjából hatezer forint környékén állnak meg, körettől függően.

Márton-napi libapecsenye: mit, hol, mennyiért?

Fotó: Szendi Péter

Van, ahol már kifutóban a "libázás"

Egy Vasvár-környéki csárda vezetője elmondta: a libacomb – és főként a máj – tavaly szinte horror-áron volt csak elérhető. Olyannyira, hogy csak kevesen vállalták ezt be… Idén szerencsére visszaálltak a normál árak – amik még így is magasabbak, persze, mint ha egy zónapörköltre térnénk csak be. De nem is ragaszkodik minden vendég a libához. Akik igen, azok többnyire megfizetik ezt a különbséget – véli. A libahúst már augusztusban megvásárolta, kifizette – elhozni csak mostanában kellett a hűtőkamrákból. A combok nála legalább 55-60 dekások – árulja el. Ebből marad sütés után jó negyven dekányi, ami egy felnőtt embernek elfogy, ha éhes. Náluk egyébként már kifutóban van a „libázás”: két hete kínálják, Márton-nap környékére jó eséllyel el is fogy a készlet.

Márton-napi libapecsenye: mit, hol, mennyiért?

Fotó: Szendi Péter

Nem így a rönöki tanya: csütörtöktől hétfőig kínálja a libás finomságokat – meséli Bohus Gábor üzletvezető. Erősen szezonális kínálatról van itt is szó: mint sok más étterem, ők is csak ebben a néhány napban készítik. Ilyenkor nagy a népszerűsége (már majdnem minden asztalukat lefoglalták hétvégére) – de az év más szakaszaiban nincs rá kereslet. Különlegességekből itt sem lesz hiány: a falusi libaleves (vele főtt belsőségekkel) után választható például vadas libamell zsemlegombóccal, libás babsólet helyi babból és helyben füstölt tojással. Persze – mint számos helyen – itt is kínálnak libacombot ropogósan, káposztával. Ha ezek után még „maradt hely”, akkor egy madártejjel zárhatunk, ami grillázzsal készül. A főételek itt is körülbelül hat- esetleg hétezer környékén mozognak, a leves és a desszert 2500-3000 forint körül jön ki.