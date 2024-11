Legalább tíz éve nem evett libát, nyugtázta, miután gondolatban utánaszámolt a legutolsó alkalomnak. Nem volt különös oka, hogy az étrendjéből kimaradt a hosszú nyakú vízi szárnyas. Vagy az alkalom hiányzott, vagy a társaság vagy az étlap kínálatáról a libapecsenye. „Konfitált, omlós libacomb párolt káposztával és hagymás tört burgonyával” – olvasta Márton-napja előtt kettővel a hívogató szavakat az étterem napi ajánlatai között, ahová eredetileg menüebédre tértek be. Ünnep is volt, társaság is és egy szép fogás ígérete, csak arról feledkezett meg örömében, hogy a múlt heti légúti nyavalyával elveszett a szaglása és az ízérzékelése. Az étel előállt – a liba húsa szaftos, a bőre ropogós. A fenséges illatát és zamatát – a káposztáét is – jobb híján melléképzelte.

Konfitált, omlós libacomb párolt káposztával

Fotó: Tóth Katalin