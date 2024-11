Olvasóink a Vaol.hu Prima rovatában megtalálják az elmúlt napokban bemutatott jelölteket – máris kategóriagyőzteseket –, a róluk szóló kisfilmekkel együtt. Az olvasók a vasi Prima-közönségdíjasra online és szelvényeken is szavazhatnak. Az Ifjúsági különdíjas személye online szavazással dől el. A szavazás november 18- tól november 27-én éjfélig tart: egyrészt tehát online, másrészt olvasóink Prima-szavazószelvényeket találnak a Vas Népében november 23- ig, a postára adás határideje november 25., személyesen a szerkesztőségben (Szombathely, Széll Kálmán utca 40.), vagy az ügyfélszolgálati irodában november 26-ig lehet leadni a szavazólapokat. A vaol. hu felületén az online szavazás eredménye november 27-én 12 óráig lesz látható. Emlékeztetőül: a Prima Primissima díjat Demján Sándor vállalkozó alapította 2003- ban, hogy pártoktól, politikai érdekektől függetlenül díjazzák, minél szélesebb körben láthatóvá tegyék a tudomány, a kultúra, a humán szféra értékeit. A Prima Primissima díj 2005-ben bővült a területi Prima díjak rendszerével, a vasi VOSZ az elsők között csatlakozott a kezdeményezéshez. A Vas vármegyei Prima-jelölteket – máris kategóriagyőztesek – a vasi VOSZ elnöksége választotta ki.

Arról, hogy közülük kik kapják meg a vasi Prima díjat, titkos szavazással döntenek a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vas Vármegyei Szervezetének tagjai: a tíz kategória jelöltjei közül az idén is három Primát választanak a vasi vállalkozók. A három név lezárt borítékban várja a gálát, a VOSZ-szavazók számára is csak ott derül ki az eredmény: nevezetesen, hogy ki az a három jeles vasi személyiség, aki az idén megkapja a Vasi Prima címet – és a vele járó 2-2 millió forintot. Szárnyas János, a vasi VOSZ elnöke ezúttal is hangsúlyozta: nagy örömmel és büszkeséggel tölti el, hogy a Prima díj az elmúlt években igazi rangot vívott ki Vas vármegyében is – köszönhetően egyrészt a jelölteknek, másrészt annak, hogy a vasi vállalkozók töretlen lelkesedéssel állnak évről évre az ügy mellé. A WSSZ-ben megrendezendő gála rangját emeli, hogy a kitüntetett vasi vállalkozók – az év vállalkozója díj társadalmi szerepvállalásért – az idén is bemutatkoznak a szélesebb nyilvánosságnak. Őket is bemutatjuk olvasóinknak.