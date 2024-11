- Az együttműködést ötévente újítjuk meg, legutóbb Lendván szignózták a szerződést, így idén magyar helyszín következett – mondta Kovács András, a Vas Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke, akit a szervezéssel is megbíztak. A következő öt évre szóló megállapodást Bükön magyar részről Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség országos elnöke, a szlovén szövetségtől pedig Janko Cerkvenik elnök írta alá. Bemutattuk egymásnak az önkéntes tűzoltó szervezetek működését, megvitattuk az aktuális feladatokat, egyeztettünk a pályázati lehetőségekről. A delegációt Csepregen is vendégül láttuk. Mint kiderült, a szlovén szervezet elnöke ért a borokhoz, így a szakma mellett a csepregi borokról is tudtunk beszélgetni - beszélt Kovács András a magyar-szlovén tűzoltó szervezetek találkozójáról lapunknak.

Megősítették korábbi megállapodásukat a magyar-szlovén tűzoltó szervezetek

Fotó: VN

Magyar-szlovén együttműködés: erős kapcsolatok a tűzoltók között is

Ide kapcsolódó hír még, hogy Kelemen Zsolt és Kovács András a Szlovén Tűzoltó Szövetség határon túliaknak adható legmagasabb elismerését vehette át Janko Cerkvenik elnöktől, a szlovén-magyar kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkájuk elismeréseként.