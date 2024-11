Fotó: © Cseh Gábor

Nagy odafigyelést igényel a makkvetés

A makkvetés szempontjából fontos a szaporító anyag minősége, ezért minimum 80 százalék csíraképességű, és 98 százalék tisztaságú makkot szerzett be a Szombathelyi Erdészeti Zrt. A szakszerű vetést követően a növekedést a termőhelyi adottságok, valamint a fafajra, egyedre jellemző tulajdonságok határozzák meg. Általában folyamatos gondozás mellett 10-12 év alatt cseperedik fiatal erdővé a makkból kikelő csemete, „felnőtté” pedig több évtized alatt válnak a tölgyek. A vetés után is folyamatosan gondozni kell a makkból kikelő csemetéket. Vissza kell szorítani a gyorsabban növő fajokat, védekezni kell a gyomkonkurencia ellen. Ezeket az ápolási műveleteket géppel és kézi erővel egy évben akár többször is elvégzik.