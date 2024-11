V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára Pedro Santana Lopes lisszaboni polgármesterrel együtt avatta fel Martell Károly/Carlos Mardel emléktábláját

Fotó: Novák Roland

V. Németh Zsolt államtitkár az ünnepi rendezvényen azt is megfogalmazta: – Különösen hálás vagyok Lisszabonnak mérnökemberként és vízgazdálkodásért felelős államtitkárként is. Mert azáltal, hogy a város ápolja az emlékét, nemcsak az életművére, nemcsak a magyar-portugál kapcsolatokra irányítja rá a figyelmet, de két szívügyemre is: a víz fontosságára, és az emberek s a bolygónk jólétére egyaránt tekintettel lévő mérnöki szemléletmód fontosságára is.

V. Németh Zsolt beszédében kifejtette: a portugál–magyar diplomácia kapcsolatok újrafelvételének 50. évfordulója alkalmából azon is elgondolkodunk, mivel és hogyan gazdagítottuk egymás életét, történelmét, kultúráját

Fotó: Novák Roland

A víziközmű-ágazatért felelős államtitkár kifejtette, hogy az éltető víz jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni korunkban, amikor a klímaváltozás, a népesedés, az urbanizáció, az energiaválság soha nem látott kihívások elé állítják a vizes szakmát és a társadalmat. A Martell Károly munkásságán is tetten érhető mérnöki látásmód, precizitás és alaposság – épp ezekre a kihívásokra hozhat megoldást. A mérnökök közvetlenül formálják az emberek életét azáltal, hogy biztosítják a mindennapjainkhoz elengedhetetlen feltételeket, mint a tiszta ivóvizet, a közlekedést, a biztonságot az árvizekkel szemben vagy épp a folyamatos energiaellátást. A mérnökök képesek jobb életminőséget teremteni világszerte, s ez nemcsak lehetőség, de felelősség is. Méghozzá határokon átnyúló felelősség, s mint ilyen, ok és lehetőség a nemzetek közötti összefogásra.

Martell Károly magyar hadmérnök előtt tiszteleg a víziközmű szakma

– Ennek a szellemében egy magyar hadmérnök, Martell Károly előtt tiszteleg a víziközmű szakma, egy időt és viszontagságokat kiálló mérnöki alkotás előtt tiszteleg Lisszabon, és együttműködését ünnepli két nemzet – összegezte az államtitkár.