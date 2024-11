Közösségi oldalán megosztott bejegyzésben tájékoztat a MÁV: jön az Országos Haváriaközpont és a rendkívüli forgalmi helyzetek kezelésének új gyakorlata. Mint írják, nemrégiben nagy visszhangot váltott ki egy eset, amikor a mozdonyvezető állítólag azért nem vitte tovább a járatát, mert „lejárt a munkaideje”… Azóta kiderült, hogy a hír nagy része fake news volt. A kollégánk nem ment haza, sőt nem hagyta el a szerelvényt sem: rendben megvárta a váltótársát. És nem egyszerűen a munkaideje járt le, hanem az a maximum 12 órás időszak, amelyet a törvény folyamatos munkavégzésre, ebben az esetben mozdonyvezetésre engedélyez. Az eset kapcsán azonnali vizsgálatot rendeltem el, ami a következőket állapította meg: minden szabályosan, a szakmai protokolloknak megfelelően történt. Ezzel azonban nem elégedhetünk meg!

Ha ugyanis egy protokollnak az az eredménye, hogy az utas végül jelentős késéssel érkezik meg a célállomásába, akkor az a protokoll nem jó, vagy megérett a változásra. Változtatunk is! 2025. január 1-ig felállítjuk az Országos Haváriaközpontot, amely a zavar elhárításáért és a rendkívüli forgalmi helyzetek kezeléséért felelős végrehajtó szolgálataink munkáját irányítja, hangolja össze. Ezzel párhuzamosan változásokat vezetünk be azért is, hogy egy-egy haváriahelyzet elsődleges érintettjei – az utasok, valamint a mozdonyvezetők és a jegyvizsgálók – minél előbb, minél pontosabb és minél gyakorlatiasabb információkat kapjanak a Haváriaközponttól. Végül, de nem utolsó sorban átalakítjuk a pótlóbuszok rendszerét is azért, hogy ha a vasúti közlekedés átmenetileg ellehetetlenül valahol, minél előbb folytatható legyen az utazás a MÁV-csoport autóbuszaival. Hiszen épp ez az egyik előnye az integrációnak: a képességeink összeadása. A részletekről az év végéig folyamatosan tájékoztatjuk az utazóközönséget - írják.