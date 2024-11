A Mathias Corvinus Collegium szombathelyi képzési központja a Szülők Akadémiája sorozatban ismét szakmai rendezvényt tartott. A meghívott vendég Limpár Imre tanácsadó, szakpszichológus volt. Izgalmas és változatos előadásában az egymás iránti megértés került fókuszba. Kérdései és válaszai néha erősen elgondolkodtattak, máskor megnevettették a nézőket. Mindennapjainkban ugyanis – ki ne érezné? – gyakran elbeszélünk egymás mellett. Érvényes ez a társas kapcsolatokra éppúgy, mint szakmai közegben. Az előadó először az okokat kereste és mutatta be: volt-e egyáltalán híd? Ha igen, mi történt vele, és ha nem: miért nem?

Megértés és hidak egymáshoz: kommunikáljunk!

Fotó: © Cseh Gábor

Hidak egymás megértése felé

Háromféle híd vezethet egymáshoz: első (és alap) kommunikációs híd (például a nyelvtani közeg). A második híd a gondolati, vagyis a kognitív híd. Ez utóbbi arról szól, hogy mennyire értjük egymást? A harmadik híd pedig az érzelmi (vagy emocionális) híd. Ebbe természetesen sok minden beletartozik. Fontos része egymás meghallgatása, de még az egymás felé vetett tekintet, a szemkontaktus fenntartása is.

Manapság lassan elcsépelt szó az önismeret: mégis, ez az egyik fontos alap. Amikor egy elektromos készüléket vásárlunk, több tucat oldalon keresztül olvashatjuk el a mellékelt Használati útmutatót. Ha belegondolunk, egy ilyen berendezésnél nagyságrendileg bonyolultabb az ember, a társunk, családtagunk, barátunk, kollégánk. Egymáshoz, egy másik, élő, gondolkodó és érző emberhez még sincsen használati útmutatónk! És nincs hozzánk sem – kivéve persze, ha vesszük a fáradságot, és írunk ilyent. Tessék írni! – javasolta. Egészen érdekes lehet saját magunk számára is – és mások számára is.

Rengeteg mindenre van kapacitásunk az életben. Időt, pénzt és energiát áldozunk számos dologra, hobbira, fontosnak vélt elfoglaltságra, háziállatra, autóra stb. Vajon van elég kapacitásunk a figyelemre, beleértve a társunkat is? Milyen a világhoz való kapcsolatunk és milyen az egymáshoz való kapcsolatunk? Megfogalmaztunk-e Általános Szerződési Feltételeket (vagyis ÁSZF-et)? Ezt is érdemes megírni, és akár közzé is tenni társunk számára. Emberek és emberek között nagy különbségek tudnak lenni. És amikor nem értjük egymást, nem ritka, hogy előtérbe kerül a 4P effektus (puffogás, pampogás, picsogás és panaszkodás).