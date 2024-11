Önpusztító magatartások

A szorongásról elmondta: hétköznapi dolgok miatt is tudnak nagyon szorongani a gyerekek. Beszélt a depresszió tüneteiről, az evészavarokról (anorexia, bulimia), amelyek már iskoláskorban megjelenhetnek. Kiváltó tényezőik a társadalmi nyomás, az önértékelési problémák, családi diszfunkciók, szorongás, depresszió is lehetnek. Következményei pedig az alultápláltság, szívproblémák, csontvesztés, hormonális problémák, alacsony önértékelés. Az önpusztító magatartásokat is előhozta: a droghasználatot, az alkoholt, a dohányzást és az internetfüggőséget.

Szorongó kamaszok rajzait, alkotásait mutatta diákon a résztvevőknek. Beszélt az életmódról is mint kockázati tényezőről: a rendszertelen étkezések, az alváshiány, a rendezetlen és egészségtelen napirend, a fizikai passzivitás, a túlfáradás, túlterheltség mind befolyásolók. Jó tanácsként fogalmazta meg: figyeljünk a gyermekekre, törődjünk velük, dicsérjük őket, kell a jó szó. Soha ne azt mondjuk, hogy nem jó. Fogalmazzunk úgy: Már majdnem jó! – ez egy varázsmondat. Tilos a megszégyenítés – a gyermek meg akar semmisülni, amikor megszégyenítik. Hasznos a resztoratív technika alkalmazása is, a gyermek bevonása, érzékenyítése. Ez a szemlélet segít beazonosítani érzéseiket. Egy konfliktus esetén nem mások hibáztatása és a magyarázkodás, hanem a valódi felelősségvállalás kerül a középpontba: „Mi történt? Mit éreztél akkor? Szerinted a másik hogy érezte magát? Mit tudsz tenni, hogy ezt jóvá tedd?” kérdésekkel.