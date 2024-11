Mint arról korábban beszámoltunk, 53 évesen szívrohamban meghalt Hadas Kriszta, az első hírek még arról szóltak, hogy vásárlás közben lett rosszul. Mint az Origo írja, a Bors azóta kiderítette, hogy a riporter már a piacra menet kezdte magát rosszul érezni, ezért betért egy gyógyszertárba, hogy segítséget kérjen. Szerdán egy hasonló esetről számoltak be az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán is. Mellkasi fájdalom és nehézlégzés miatt kértek segítséget egy 75 év körüli Vas vármegyei nőhöz a napokban. A mentők ezúttal is helytálltak Vasban!

Kis híján megismétlődött Hadas Kriszta tragédiája

Fotó: VN/Facebook

Majd úgy folytatták a mentők beszámolójukat:

Helyszínre érkező bajtársainkat a beteg még állva fogadta, néhány másodperccel később azonban összeesett és már nem lélegzett.

Az életmentők azonnal megkezdték az újraélesztést, amihez néhány perc múlva egy mentőtisztikocsi egysége is csatlakozott. Az emelt szintű ellátás végül sikerre vezetett és a nőt stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők. Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk! - tették közzé a bejegyzésben.