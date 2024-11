Máriaújfalu Szentgotthárd egyik városrésze – ha másról nem, a Hársas-tóról sokan ismerik. Az itt élők a Máriaújfaluért Egyesület segítségével és aktív közreműködésével évről évre egyre gazdagabb programokkal színesítik a hétköznapokat. Van itt falunap, Családi nap, Pikniknap, Mikulás-parti, Idősek karácsonya, hogy csak a főbb eseményeket említsük - most pedig mézeskalács sütése... Az elmúlt évek során felújított Közösségi ház funkcióját is újragondolták, és kialakítottak benne egy remek klubhelyiséget, amiben biliárdasztal, darts és csocsó is várja a környékbelieket. A nagyteremben létrehoztak egy gyereksarkot, számtalan játékkal, berendezési tárgyakkal, bútorokkal. Könyvgyűjtést szerveztek: mára összegyűlt vagy ezerötszáz - kétezer darab könyv. Ilyen egyszerű módon tehát már egy könyvtárral is gazdagodtak. Amint belépünk az épületbe, egy otthonosan berendezett, minden korosztály számára egész évben élvezhető térben találjuk magunkat.

Mézeskalács: kétezer darabig meg sem álltak!

Fotó: Máriaújfaluért Egyesület

Maratoni mézeskalács parti

Idén hagyományteremtő céllal, első ízben rendezték meg a háromnaposra tervezett mézeskalács sütő hétvégét november 22-től 24-ig. Ide várták a falu apraját-nagyját egy kellemes és hasznos időtöltésre - tudtuk meg Czotter András szervezőtől. A rendezvény nagyon jól sikerült: sok család vett részt a sütésben. Három napra vidám nyüzsgő élettel telt meg a Közösségi ház. Tizenhárom kilónyi liszt, és egyéb szükséges hozzávalók felhasználásával több, mint kétezer(!) darab mézeskalács sütit sikerült készíteni és feldíszíteni. A közösen legyártott süteményekkel szeretnék meglepni a falu idősebb generációinak tagjait – és persze a résztvevők is vittek haza kóstolót. Mindenki kellemes élményekkel gazdagodva ment haza, és vághat neki az előttünk álló adventi készülődésnek.