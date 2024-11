Reviczky Gyula: Halottak napján

Most keseregd ki bánatod':

Sirasd magad meg, ez a te napod,

Magános élet gyászos embere!

De szomorú tekinteteddel

Ne a halottakat keresd fel,

Ne menj a temetőbe, ne!

Idegen minden sírja néked;

Ott is csak a magány kisérget,

S csak annál kínosabban érzed

Kietlen egyedűliséged'.



Azért a négy fal közt maradj,

S gondold meg azt, hogy árva vagy;

Élők között is, holtak közt is az,

Halottad sincs, kit megsirass.



Ez a halál, a hervadás hava.

Emlékezzünk halottainkra ma.

Óh, mert kinek nincsen köztünk halottja,

A temetőben vagy saját szivében!

Menjünk ki s hintsünk a hideg sirokra

Könyet s virágot; ma a könny se szégyen.



Ki vesztett gyermeket, szülőt, arát;

Ki téged gyászol, hitves, jó barát:

Gondolja meg: e szomorú világon

Nemcsak porhűvelyünk: minden veszendő.

Elszáll az ifjuság, a nyár, az álom,

S hogy ne legyen multtá, nincs oly jövendő.



Melyen kedvünkre, nyiltan sírhatunk,

Egész esztendőben nincs több napunk,

Fájdalmunkat ma rejtegetni nem kell.

Halandó, gyönge testvérek vagyunk ma.

Sirok között egyenlő minden ember,

Akár ott sirva, akár oda jutva.

Mindenszentek idézetek

“A holtak az élők emlékezetében élnek tovább." -Marcus Tullius Cicero

"Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és fénnyel, ami elmúlik, és békével, szeretettel, ami nem múlik el. Nincs már ezen a napon fájdalom, csak enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett, mint maga az ősz bánatos, ködös álomra készülő ragyogása." - Fekete István

"Meggyújtják a gyertyát, a láng felszökik, kinyújtózik. Örül, hogy életre keltették. Ráfekszik minden fuvallatra, légmozgásra, kihasználja azokat, tudván, milyen rövid az élete. S lassan elfogy, egyre szomorúbb, egyszersmind egyre kétségbeesettebb, végül már reszket, csapong, mielőtt belefúlna az olvadt viaszba." - Vavyan Fable

"Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön, mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön. Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít, amikor ők maguk már nincsenek köztünk. Ezek a fények csillognak és különösen, ha sötét az éjjel: mutatják az utat az embernek." - Szenes Hanna

"Halottak napja - a békességé. Az élőké. Hiszen azok, akik ha le is hunyták szemüket, de szeretetünkben megmaradtak - nem haltak meg. Bennünk élnek tovább." - Fodor Sándor

"Aki ember volt, küzdő, tiszta ember, változzék át bár porladó rögökké, az élőkben tovább él - mindörökké." - Csepeli Szabó Béla

„Ki tudja, mikor látlak (…), de a gondolatom mindig veled lesz, s akárhová vet a sors, őrködök feletted, még ha a sírba jutok, onnan is.” Mikszáth Kálmán

