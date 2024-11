V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára úgy fogalmazott: – A minimálbér ütemezett emelése fontos garancia a munkavállalóknak, biztosíték az inflációnál nagyobb mértékű jövedelem emelkedésre. Másrészt a munkaadóknak nyújt évekre előre kiszámítható gazdasági környezetet.

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő a minimálbér emeléséről szólva elmondta azt is: a munkaadóknak évekre előre kiszámítható gazdasági környezetet nyújt

Fotó: Szendi Péter

– Bízom abban, hogy a 2025-ös esztendő az elrugaszkodás éve lesz a dolgozóknak és a cégeknek egyaránt – kommentálta V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő a bérmegállapodást.

Ágh Péter országgyűlési képviselő, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára így vélekedik:

Ágh Péter országgyűlési képviselő hangsúlyozza: - Jövőre, 2026-ban és 2027-ben is az infláció fölött emelkedik a minimálbér

Fotó: Unger Tamás

– A háború okozta kihívások új gazdaságpolitikai stratégiát tettek szükségessé. A lakhatáson és a kisvállalkozások megsegítésén túl a kormány által meghirdetett gazdasági akcióterv harmadik fontos eleme az embereknek a háború által kiváltott inflációval szembeni védekezésben nyújtott segítség. A minimálbérről Magyarországon a munkaadók és a munkavállalók állapodnak meg, az álláspontok közelítésére a kormánynak kellett segítőleg közreműködnie. Ennek eredményeként született meg a hároméves bérmegállapodás.

A minimálbér vásárlóereje nőni fog

Jövőre, 2026-ban és 2027-ben is az infláció fölött emelkedik a minimálbér, vagyis a vásárlóereje nőni fog. Az erről szóló megállapodás egyúttal tervezhetőséget is jelent a magyar családoknak. Ennek ismeretében indult az Országgyűlésben a 2025. év költségvetésének vitája is. A világnak és azon belül Európának is fontos, hogy sikerüljön 2025-öt békeévvé tenni, és a gazdaság fejlődése is megfelelő ívben alakuljon – hangsúlyozta Ágh Péter országgyűlési képviselő.