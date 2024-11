Hevér Mihályné elismert matematika–fizika szakos középiskolai tanár, mesterpedagógus, 2010 óta iskolaigazgató. Létrehozta a Sárvári Tinódi Gimnázium mellett működő Sárvári Turisztikai Technikumot, ahol a turizmus-vendéglátás ágazathoz tartozó technikusi szintű szakmákat oktatják a helyi munkaerőpiaci igényeknek megfelelően, hozzájárulva ezzel a régió turisztikai fejlődéséhez. Az iskola duális partnerként együttműködik a sárvári gyógyfürdővel, a város szállodáival és vendéglátóegységeivel.

Az igazgatót a munkatársak, a diákok és a szülők is szeretik, irányításával kreativitást, innovatív gondolkodást támogató környezetben dolgozhatnak az oktatók, tanulhatnak a diákok. Jó együttműködő és problémamegoldó készség, társadalmi érzékenység jellemzi. Elkötelezett a minőségi munka, a folyamatos fejlődés, a partnerközpontú működés iránt. Több évtizedes, az oktatás mellett a nevelésre is nagy hangsúlyt fektető, példaértékű pedagógusi és mély hivatástudattal, kiemelkedő szakértelemmel végzett vezetői munkája elismeréseként 2023-ban Vas Vármegye Szolgálatáért elismerésben részesült.

Pályája során mindig ügyesen tudta összehangolni az iskolai feladatokat és a családanyai, nagymamai teendőket. Nagyon büszke kiemelkedően tehetséges lányaira és négy unokájára. Judit gazdaságmatematikai elemző közgazdászként doktorált, jelenleg a Magyar Nemzeti Bank kutatója. Ágnes ösztöndíjasként érettségizett Walesben, majd az Egyesült Államokban tanult nemzetközi politika és gazdaság szakon, a Harvardon végzett kitűnő eredménnyel. Jelenleg New Yorkban él és dolgozik. Julianna is örökölte a szülők matematika iránti érdeklődését, követte nővérei példáját, ő is közgazdaságtant tanult, gyártástervezőként dolgozik Budapesten.