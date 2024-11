Gazdasági témájú fórumot szervezett a West Hungary Projekt a munkaerőpiac szereplőinek Szombathelyen: döntéshozóknak, szakértőknek, egyetemi és cégvezetőknek, munkaerő-közvetítőknek. A fórum házigazdája, Szajlai Csaba - a WHPR projektvezetője, a Világgazdaság vezető elemzője - köszöntőjében kiemelte: fontos, hogy az érintettek megismerjék egymás szempontjait, összevessék azokat, és együtt gondolkodjanak a megoldásokon a Nyugat-dunántúli Régió gazdaságának fejlődése érdekében.

Munkaerőpiaci fórumot szervezett a West Hungary Projekt Szombathelyen a Haladás Sportkompexum

Fotó: VN

Üdvözölte a fórum résztvevőit G. Nagy Balázs, a Trenkwalder ügyvezetője is, aki arról beszélt, hogy a munkaerő és a technológia együtt alakítja a világ gazdaságát, amely most rendkívül nehéz helyzetben van. Szerinte a következő évek "rögösek lesznek", de az olyan szolgáltatásokkal, mint amilyet az általa vezetett cég is nyújt, helytállhatnak a hazai vállalkozások.

Kollégája, Desics Péter operatív igazgató a digitális HR témájában tartott előadást. Mint mondta, mindenekelőtt alkalmassá kell válnia egy cégnek arra, hogy digitális megoldásokat vethessen be, és kell egy hajtóerő is - ez 2019-2020-ban a Covid-járvány volt, amely rákényszerítette a vállalkozásokat a fejlesztésre.

A technika ugyan már rendelkezésre állt ekkor, kéznél volt, de nem használták tömegesen a cégek, és nem is volt könnyű dolguk, hiszen a digitális zajban - ahol az igények felkeltésén van a hangsúly - nehéz eligazodni. A megfelelő technológia megszerzése egyébként nem is elég, a módszertan és a stratégia ugyanilyen fontos egy fejlesztésnél - hangsúlyozta. Kiemelte az adatalapú mérések hasznosságát, és felhívta rá a figyelmet, hogy ezzel az adott vállalkozás hatékonysága is növelhető.

A munkaerőpiaci fórumon kerekasztalbeszélgetést is szerveztek

Fotó: VN

A régió munkaerőpiaccal kapcsolatos statisztikai mutatóit ismertette és magyarázta meg Szalai Piroska szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa. Utalt rá, a demográfia az egyik fő alakítója a folyamatoknak. Nyugat-Dunántúlon úgy sikerült elérni a foglalkoztatottak számának növelését, hogy közben csökkent a népesség. És bár az uniós átlag is emelkedett, a magyarországi adatok azt jóval meghaladják, ráadásul úgy, hogy "sokkal mélyebb gödörből" indultunk.

Kihangsúlyozta: régiónk a magyar átlagnál is jobb mutatókat produkál, bár még mindig van bővítési lehetőség - ez pedig a női munkavállalók köre. Megjegyezte, a fiatalok foglalkoztatásában egyelőre jobb az EU-s átlag. Beszélt még a Vas vármegyei adatokról - országos rangsorban elért ötödik helyünkről -, a fizetések alakulásáról - néhány fogalmat is tisztázott ezzel kapcsolatban -, valamint kielemezte az osztrák-magyar határ mentén kialakult munkaerőpiaci feszültséget is.

A helyi munkaerőpiac sajátosságairól, majd a külföldi munkavállalók szükségességéről kerekasztal-beszélgetés zajlott az előadások után. Ebben Lenkai Nóra, az ELTE SEK rektori biztosa arról beszélt, hogy az általa képviselt intézmény milyen hatással van a térség életére, milyen gyakorlatorientált képzésekkel igazodnak az elvárásokhoz, illetve milyen ágazatokban járulnak hozzá a munkaerő-utánpótláshoz.