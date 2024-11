Magyarország eljutott oda, hogy nemcsak a tanuló, hanem a dolgozó fiatalokat is "meg tudja támasztani" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Az MTI beszámolója szerint a kormányfő régóta készült a munkáshitel bevezetésére, de "ez nem egyszerű történet", mert a hitelt munkához is kell kötni, hiszen "nyilván nem akarjuk a lustákat támogatni". A többség azonban dolgozni akar, szakmát tanul, és a szakmáját használni akarja.

Munkáshitel: nagy segítség lehet a fiataloknak

Itt vannak a részletek

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kormányinfón ismertette a munkáshitel részleteit. Az MTI közölte:

a munkáshitelre az lesz jogosult, aki a 17. életévét már betöltötte, de a 26. életévét még nem.

A felvett hitel szabadon felhasználható, kamatmentes, maximális összege 4 millió forint, amit 10 éves futamidő alatt egyenlő részletekben kell törleszteni. A felvétel feltétele, hogy valaki Magyarországon legalább heti 20 órában foglalkoztatott, vagy vállalkozó legyen; vállalkozó esetén a jövedelemnek csak a heti 20 órában foglalkoztatottak átlagos jövedelmét kell elérnie. A diákhitelre jogosultak munkáshitelt nem vehetnek föl. A hitelért cserébe a felvevőknek 5 éves magyarországi munkavégzést vagy vállalkozói tevékenységet kell vállalniuk.

Gulyás Gergely szólt arról is, a hitelfelvételt követően született első gyermek után két évig felfüggesztik a törlesztési kötelezettséget, a második gyermek megszületését követően újabb 2 éves moratóriumot vezetnek be és ezzel egyidejűleg az akkor fennálló tartozás felét el is engedik, a harmadik gyermek vállalása esetén pedig a teljes önálló tartozást elengedik.

Megéri felvenni?

Társlapunk, a Világgazdaság utánajárt annak is, érdemes-e felvenni a munkáshitelt. - Az új konstrukció – az eddig ismert paraméterei, tehát a legfeljebb négymilliós hitelösszeg és a szabad felhasználás alapján – leginkább a személyi kölcsönökkel hasonlítható össze: ebből pedig az látszik, hogy azok, akik a munkáshitel felvétele mellett döntenek, akár több millió forintot is megtakaríthatnak egy piaci feltételű kölcsönhöz képest - írják. A bemutatott példa szerint egy 4 millió forintos személyi kölcsön hat év alatti visszafizetésénél legalább 77 ezres havi törlesztőrészlettel lehet számolni, miközben az ügyfél számára kamatmentes konstrukciónál (ugyanezt a futamidőt figyelembe véve) 55 ezer forint körül alakulna a havi teher.

A szabályozás 2025. január elsejétől lép hatályba, a jövő évi költségvetésnek is a része.