Ahogy csütörtöki cikkünkben megírtuk, a Nemzeti Választási Bizottság szerdai ülésén hitelesítette azt a népszavazási kezdeményezést, amely december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról szól. Nosza, közösségi oldalunkon feltettük a kérdést: „Ha rajtad múlna, melyik nap lenne még munkaszüneti nap Magyarországon?”

Munkaszüneti napokra kértünk javaslatokat olvasóinktól

Semennyi munkaszüneti nap nem elég!

A többnél jobb a még több, igaz? Sokan erre szavaznak:

Születésnap, névnap, házassági évforduló, válás kihirdetésének napja, gyerekek szülinapja, a nehéz napok/nőknél/ első napja, a kertásás/férfiak. Itt lehet még egy napot rátenni a józanodásra!/

Úgy látszik, a már több helyen felvetett – esetleg be is vezetett – négynapos munkahétnek is nagyon sokan örülnének:

Hétfő és péntek

minden hétfő

minden péntek

Szerda ... minden szerda

Egy fokkal racionálisabbak talán ezek: „Szerintem elég lenne az is hogy ha minden hónapban lenne egy négy napos hosszú hétvége a sima hétvégék mellett” illetve „Minden második hét csütörtök péntek”.

Jött persze sok-sok vicces, tréfás hozzászólás is:

Március 8. De nem a nők, hanem a Zoltánok miatt.

Mindenkinek járhatna egy plusz nap a szülinapján!

Sokan egyszerűsítettek: „az összes”.

És hogy mennyire életszerű a népszavazási kezdeményezés, azt szépen mutatja, hogy a 33 kommentből nyolcan is arra voksoltak: december 24. legyen munkaszüneti nap.

S persze, akadt, aki azt írta: „Két ünnep között...szilvesztertől karácsonyig!”