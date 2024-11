Idő közben az ünnepeltek is megérkeztek. Kovács Adrienn, Katalin, Zsuzsanna, Ildikó már-már egymás szavába vágva mesélik, sorolják mi minden történt velünk ebben a fél évszázadban. Mint mondták, igazából nekik sosem kellett barát, ők ott voltak, és vannak mind a mai napig egymásnak. Olyannyira erős a kötelék például, hogy még bulizni is együtt jártak. Közben egy sztorit is megtudtuk, megtörtént, hogy az egyik lány akkori barátja egy másik testvért akart megcsókolni, hiszen annyira hasonlítottak egymásra.

Sőt, még olyan közös nyelvet is kiötöltek, amit csak ők maguk értettek.

Gyerekkorukban mind az öten egy szobában laktak, az ikrek emeletes ágyban.