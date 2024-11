Hozzátette: az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy ehhez megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosítson. Ezt szolgálja a főzőkonyhára nyert és a kormány által előfinanszírozott 200 millió forintos támogatás is. A jövőben is azon fognak dolgoznak, hogy akik itt élnek, úgy érzzék: nem csak ők szeretik a várost, a város is szereti őket.