November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. A Soroptimist világszervezete, a nőkért és leánygyermekekért tevékenykedő hölgyek klubhálózata minden évben megemlékezik e jeles napról, figyelemfelkeltő akciókat szerveznek ország- és világszerte, amely kiváló kezdeményezésekkel most személyesen is találkozhatnak a Vas vármegyében élők is.

Nők elleni erőszak: figyelemfelhívás Szombathelyen

Fotó: © Cseh Gábor

A nők elleni erőszak elfogadhatatlan!

A Soroptimist szombathelyi szervezete idén a szombathelyi Városháza épületének fényfestésével hívták fel a figyelmet erre az égető kérdésre. Az épületet a világnap színével, azaz narancssárga színnel "festették". Majd a Soroptimist International of Europe színeivel, kékkel és citromsárgával világították meg a polgármesteri hivatalt. A kék-citromsárga fényfestés napjainkban akár mást is üzenhet, felvetésünkre, azonban a szervezők azt mondták, ez volt a központi kérés...

A Polgárok kútjánál az egyesület aktivistái Wagner Anikó vezetésével forró teával fogadták az érdeklődőket, és hasznos információkat, szórólapokat osztottak a járókelőknek. Ezek közé tartozik a segítségkérés jele is: ahogy lapunk is megírta, bizony működik a gyakorlatban!