Megéri tovább dolgozni?

Ha valaki szakmunkás tanuló volt, továbbá néhány hónapnyi munkanélküli ellátást is folyósítottak számára, melyek együttes időtartama meghaladja a három évet, akkor a nők negyven évi jogosító idejének elérésekor már 43 év lesz a nyugdíj összegének kiszámításánál figyelembe vehető szolgálati ideje. A plusz három év azt eredményezi, hogy az átlagkeresetének kiszámítása után, annak nem a 80, hanem 86 százaléka lesz a nyugdíjának havi összege. Ez azért van így, mert például, negyven év szolgálati idő elérése után 80 százalék, minden további év két százalékkal növeli az átlagkeresetből számított nyugdíj összegét. Vagyis a fenti esetben, a nők 40 évi nyugdíjának megállapítása során 43 év kerül a nyugdíj összegének meghatározásánál figyelembevételre.

A nyugdíj összegének százalékos meghatározásánál csak a „kerek éveket” veszik figyelembe. Például, ugyanúgy az átlagkereset 90 százaléka lesz a nyugdíjának összege annak, akinek a nyugdíj összegének számítása szempontjából 45 év 0 napja van, mint aki, 45 év 364 nap szolgálati idővel rendelkezik.

Jó tudni, a nyugdíj összegének számítása során figyelembe vehető szolgálati idő az öregségi nyugdíj számítása során kevesebb is lehet, mint a tényleges szolgálati idő, vagy mint a nők 40 évi jogosultságánál figyelembe vehető szolgálati idő. Ilyen eset az, amikor valakinek, a heti munkaideje nem ér el a 40 órát, és az ebből a munkaviszonyból származó jövedelme nem éri el a havi minimálbár összegét. Ilyenkor, a minimálbérhez viszonyítva csak a szolgálati idő arányos része számítható be az öregségi nyugdíj összegénél figyelembe vehető szolgálati időbe. Bizonyos esetekben hasonló a helyzet az őstermelőknél, vagy főállású kisadózóknál is. Vagyis, előfordulhat olyan eset - akár a nők 40 évi jogosultságánál, akár a korhatár betöltésével megállapított nyugdíjnál -, amikor valakinek 40 év szolgálati ideje van, de az összeg számításánál csak 38 évet lehet figyelemebe venni, mert két évig részmunkaidőben, a minimálbér felét érte csak el a jövedelme.

A fentieket jelentősen árnyalja, ha valakinek párhuzamosan több jogviszonya, több munkaviszonya, vagy munkaviszony mellett egyéb, a nyugdíj összegébe is beszámítható ellátása (például gyermekgondozási segély) volt.

Kérjük, de ne túl korán!

Az öregségi nyugdíj számítása során a tanulmányok megkezdésétől a nyugdíjazást megelőző napig a teljes életút kerül áttekintésre a szolgálati idő, és a jövedelmek vizsgálata során. Ehhez számos jelenleg, és az adott időszakban hatályos, jogszabályt kell alkalmazni - húzza alá a főosztályvezető, aki azt tanácsolja: - mivel a nyugdíjazást megelőző napig elért keresetet kell beszámítani a nyugellátás összegébe, és a jogosultság elérése előtt határozatot hozni nem lehet, ezért az öregségi nyugdíj iránti igényeket csak a jogosultság elérése előtt körülbelül 2 héttel célszerű beadni.