Az Oladi platót a város Rózsadombjaként is emlegették, most a helyiek szerint veszélyessé vált itt élni, azt kell figyelniük, kihez törnek be legközelebb. Az egyik Facebook-csoportban november 1-jén tettek közzé bejegyzést, mi szerint "ismét egy betörési kísérlet a II. János Pál pápa krt-n ma este" - osztották meg. Az ügyet az országos sajtó is felkapta, a Tények riportot is készített a helyszínen.

Egyre gyakoribbak a betörések az Oladi platón

Fotó: Unger Tamás

Oladi plató betörések - A közvilágítás hiánya lehet az egyik ok

Többek között a közvilágítás hiányával magyarázzák a szombathelyi lakópark lakói, hogy elszaporodtak a betörések a környéken.

Ez egy időzített bomba volt mindig is, csak idő kérdése volt, hogy mikor veszik azt észre bizonyos rétegek, hogy itt sötétedés után koromsötét van - mondta a TV2 Tényeknek Kremser Csaba. Azt is hozzátette: a szomszédjukba is a napokban próbáltak bejutni a betörők.

A sorozatos betörések miatt az ott élők összefogtak a tolvajok ellen: a lakók e-mailben értesítik egymást a környéken észlelt gyanús mozgásokról és alakokról. Emellett többen új zárakat szereltek fel az ajtókra, és fokozottan figyelik egymás házát is. Az éjszakai járőrözés is mindennapossá vált, a lakosok felváltva figyelik a környéket – ám ez nem kis áldozattal jár, hiszen sokan másnap reggel dolgozni mennek - így teljesen kialvatlanul.

Több mint egy tucat esetről tudnak

Kremser Csaba azt is elmondta, az eddigi információk szerint legalább 17 háznál próbáltak betörni az utóbbi hetekben, több helyen sikeresen el is vittek értékes tárgyakat. A lakók azonban úgy vélik, hogy a valós szám ennél magasabb lehet, mivel többen nem jelentették be a rendőrségen a történteket.

A sorozatos esetek miatt a közösség már minden gyanús mozgást rögzíteni próbál, akár fotókkal, akár rendszám-felvételekkel, remélve, hogy ezzel segíthetik a nyomozást.

Mint arról írtunk, a szomszédos Parkerdő és Lovasiskola lakóparkok lakói is érintettnek érzik magukat. Egy körlevelet küldtek szét, amelyben felhívják a figyelmet a biztonsági intézkedések fontosságára: zárják a kapukat, ne hagyjanak az udvaron értékeket, és minden gyanús jelenségről értesítsék a rendőrséget. A Lovasiskola lakópark lakói különösen aggódnak, mivel a betöréssorozat a közvetlen szomszédjukban, a Parkerdő Lakóparkban kezdődött, amely az Oladi platóhoz hasonlóan a nyugodt, családi otthonok környezeteként vált ismertté.