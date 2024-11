A remek hangulatú rendezvényen Horváth Zoltán sportújságíró kérdezte több mint egy órán át a vendégeket, akik remek párizsi sztorikkal, történetekkel szórakoztatták az érdeklődőket. Gyurátz Réka és Németh Zsolt például elmesélte, hogy miként „szöktek be” jegy nélkül Ligeti Dániel birkózóversenyére, Halász Bence a díjkiosztás felemelő pillanatainak részleteit osztotta meg a közönséggel úgy, hogy közben az olimpiai ezüstérmét is körbe adta, míg Varga Donát azt a véletlen eseményt idézte fel, amikor telefonálás közben összefutott a világ egyik legjobb kosarasával, a kanadai Shai Gilgeous-Alexanderrel. A későbbiekben persze másról is szó esett: Rába Dániel például bevallotta, hogy szívesen költözne feleségével Bucsuba, akivel nyolc gyermeket terveznek. Ebben a témakörben Gyurátz Réka már konkrétummal is szolgált, ugyanis elárulta, hogy áldott állapotban van, azaz első közös babájukat várják Németh Zsolttal, így a 2025-ös versenyévet mindenképpen kihagyja.

A rendezvény végén a közönség is kérdezhetett a sportolóktól és edzőiktől, akik az élménybeszámolót követően nem távoztak még, hanem egy remek hangulatú közös vacsorát is elfogyasztottak a megjelentekkel. Így lehetőség nyílott arra, hogy mindenki aláírassa a rendkívül nívós emléklapokat az olimpikonokkal, akik természetesen állták is a „rohamot”.