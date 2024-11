A tipikus baleseti helyzet: a külső sávban haladó autós megáll, hogy átengedje a gyalogosokat. Majd, a belső sávban érkezik a figyelmetlen autós, és halad tovább, mintha mi sem történne. Pedig neki is lassítania, és legfőképp meg kell állnia!

Erre kaptunk most egy szomorú példát olvasónktól. Újfent bizonyítva, gyalogosan életveszélyes átkelni a többsávos utakon, ott, ahol nincs lámpás biztosítás. A 11-es Huszár úton életművészet az átkelés, de most a Thököly Imre út is bekerült ebbe a szomorú katalógusba.