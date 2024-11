Egy rövid tájékoztató után szétszéledtek az osztályok, és mentek standról-standra. Érkeztek ide középiskolák képviselői, régi diáktársak is. A Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium, a Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Vas Vármegyei SZC Rázsó Imre Technikum, a VMSZC III. Béla Technikum és Kollégium és a Herman Ottó Szakképző Iskola is tiszteletét tette a pályaorientációs napon.

Fotó: Németh Ibolya

Hasznos segítség a pályaorientációs nap

A kollégiumok életéből régi diáktársak adtak ízelítőt, és közvetlenül a munkahelyükről érkező emberek szakmáját is megismerhették: mentős, rendőr, fodrász, manikűrös és gombaszakértő is rendelkezésre állt. A fazekas szakma fortélyaiba is betekintést nyerhettek a fiatalok, ezáltal kreativitásuk is fejlődött. Egy érdekes játék keretében az Őrségi Nemzeti Park munkaköreibe is beleláthattak. Minden terület másképpen volt érdekes, mégis mindenki remekül bemutatta szakosodását, illetve munkaeszközeit. A kisebbeknek feltehetően izgalmas élmény volt, a nagyobbaknak viszont segítséget nyújtott a pályaválasztásban.

Fotó: Németh Ibolya