Megtelt érdeklődőkkel a Vasvári Békeház szombat reggel. Hosszú idő után ismét a két vármegye határán található település adott otthont a Pátria Napnak. A jó hangulatot a vasvári zeneiskola előadása alapozta meg, majd Tóth Balázs polgármester köszöntötte a vendégeket. Mielőtt az előadások visszarepítettek volna a múltba, ismertette a város jelenlegi helyzetét. Hozzátette: jó, hogy ilyen sokan foglalkoznak honismerettel; fontos, hogy ismerjük saját értékeinket.

Pátria nap Vasváron

Fotó: © Cseh Gábor

A házigazdák nevében Kovács István kuratóriumi elnök bemutatta a Vasvár Nagytérségi Népfőiskolát. A Vasi Hegyhát népéről és nyelvéről a nevek világában címmel tartott előadást Vörös Ottó nyelvész, Nemes József egyetemi docens pedig a hazai repülés jelentős alakját, Adorján Jánost mutatta be.

Zágorhidi Czigány Balázs, a Vasvári Múzeum és a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény igazgatója az utóbbi évek vasvári régészeti kutatásainak eredményeit gyűjtötte csokorba a Pátria Napra.

- Az elmúlt években számos olyan látványos ásatás zajlott Vasváron, amelyek megyetörténet szempontjából is jelentősek - hangsúlyozta. A város fölé magasodó Szent Mihály-dombon például azért dolgoznak a régészek, hogy rekonstruálják az egykori templom alaprajzát. Dolgoztak, kutattak az egykori vasvári vár feltételezett helyén álló Szűz Mária templomban is, továbbá idén sikerült először átvágni és mintát gyűjteni a vasvári sáncból. A szakembertől megtudtuk: jelenleg is zajlanak azok a vizsgálatok, amelyekből pontosan megállapítható lesz az építés kora. Zágorhidi Czigány Balázs elmondta, jövő héten a kolostorépületben szintén ásatások kezdődnek.