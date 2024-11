A szívhez szóló muzsika a szárított gombákhoz vezetett először: a vargánya 25 vagy 50 grammos kiszerelésben 1550-3800 forintért kapható, a rókagomba 20 és 30 grammos zacskóban 1690-2400 forint. A 25 grammos vegyes (benne tinoruk, galambica, törzsök, csiperke) 1350 forint. A piacon járva minden standnál akad meglepetés: itt az, hogy a birsalmasajt (négy szelet) porcelántányéron kapható írd és mondd 1590 forintért. A medvehagyma-savanyúságból paprika-arc mosolyog vissza. Csodálatosan gazdag színekben pompáznak a lekvárok, de a sárgabarack-lekvár idén nem fogy, ahogy szokásosan a karácsonyi sütések előtt; változnak a vásárlói szokások – mondja az eladó.

A savanyított káposzta a piacon 1500 forint, már keresik a fejet, a leveleket is; 1 fej kb. 15 levelet ad, kilója 1500 forint, és a fejek körülbelül másfél kilósak – tudjuk meg az eladótól, Károlyné Wagner Elvirától Fotó: Merklin Tímea

A savanyúságoknál mindegyiket érdemes megkóstolni, jól áll a sült húsokhoz a csípős pepperoni és a chili paprika 2800 Ft/kg, és különösen jó ízpárosítást nyújtanak a töltöttek: a káposztával töltött cseresznyepaprika 3000 Ft/kg, a káposztával töltött csemegeuborka 3000 Ft/kg. A savanyított káposzta 1500 forint, már keresik a fejet, a leveleket is; 1 fej kb. 15 levelet ad, kilója 1500 forint, és a fejek körülbelül másfél kilósak – tudjuk meg az eladótól, Károlyné Wagner Elvirától, aki csaknem 34 éve árul a piacon. Van lencse 2000 forintért, darálni való mák 950 forintért (250 gramm) vagy 1900 forintért (500 gramm), gyönyörű, egészséges magyar dió a Balaton mellől 5600 forintért.

A birsalmasajtok újabb lelőhelyére bukkanunk az első csarnok elején: itt a formákkal is játszott Kalauz József – felesége Kati büszkén mutatja az alkotásokat -, nemcsak őzgerincbe öntötte a kocsonyásan remegő édességet, de süteményformákkal is sikerrel próbálkozott: kapható lepke, harang és fenyőfa alakú birsalmasajt is.

A piacon Kalauz Kati büszkén mutatja férje birsalmasajt alkotásait, van fenyő és harang alakú is Fotó: Merklin Tímea

A második csarnokban a szezonális zoknik nagy választékával találkozunk: a télapós pamut zokni ára 800-1100 forint, műszállal kevert már 600 forintért is kapható. Meglepetés a textilzsebkendő (ki használ ma még ilyet?): a hat darab női 3100, a hat darab férfi 3400 forintért kapható. Az adventi asztali díszek átlagos ára 3800 forint, van, egyiken manó, másikon Mikulás, a harmadikon egérkirálynő csücsül. Az ajtó mellé vagy sarokba állítható karácsonyi manó-fenyőhöz 4800-5800 forintért lehet hozzájutni, a gyerekek kedvence Mikulás pedig 4100 illetve 8000 forint mérettől függően. A „Zenél-e vagy integet-e?” kérdésre válaszul az eladó ingatja a fejét, hogy nem, megjegyzi azonban, hogy ez a Mikulás „figyel”. „Csak figyel”. És mivel az eladó érti, hogy adni kell a mesét, elmondja még, hogy tudni kell róla viszont, hogy Finnországból jött hazánkba, méghozzá szánkóval. Nevetünk. Nahát, mik vannak!