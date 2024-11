Ritmikus gimnasztika gála volt vasárnap Szombathelyen az Agora Művelődési és Sportházban. Tatabányáról, Budapestről, Vas vármegye különböző falvaiből-városaiból, illetve a megyeszékhelyről is érkeztek résztvevők. Összesen 56 versenyző találkozója volt ez – tudtuk meg Csuk Réka felkészítőtől. A gyerekek öt éves kortól tizenhárom éves korig versengtek egymással. A piciknek szabadgyakorlatok voltak, a nagyobbak pedig összemérték tudásukat mind az öt szerrel. A bemutatón láthattunk gyakorlatokat labdával, karikával, kötéllel, szalaggal és buzogánnyal egyaránt. A verseny is szerenként zajlott: azonos eszközzel bemutatkozókat mértek össze. És hogy honnan jött a Pink Party név? Aki körülnézett, már érkezés után világossá vált a válasz: minden díszlet, az egész bemutatótér ebben a kislányos színben tündökölt. Mint ahogy aztán ők is: ebben a díszes, csillogó dresszben léptek fel.

Pink party: őszi ritmikus gimnasztika gála Szombathelyen

Fotó: Szendi Péter

Pink Party – alapos felkészüléssel

A gálát tulajdonképpen egy versenynek is tekinthetjük, ami természetesen inspirálja, buzdítja a kicsiket. A kapott díjazások még inkább… A helyiek felkészítését szakmai vezetőként Nagy Béláné, Marika néni felügyelte, de teret engedett a fiataloknak is. Így három ifjú hölgy: Horváth Orsolya, Magyar Zsófia és Csuk Réka készítették fel a gyerekeket, és besegített egy gimnazista lány, Harrach Lili is. Ő még versenyez, de a picik gyakorlatainak összeállításában ő is részt vett. Tették mindezt heti két napos rendszerességgel (a piciknek egy). Itt kapták meg az alapokat és tanulták meg az új elemeket – és volt külön verseny-felkészítő edzés is, ahol az egyes számokat gyakorolták. A hosszú, négy órás program során felcsendült zenék igen vegyes képet mutattak: főleg könny-, popzenék szóltak, amit maguk a fellépők választottak-javasoltak.