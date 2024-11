Ha még nem járt arra, most éppen ideális a lehetőség: a Pinka-szurdok a legszebb arcát mutatja ezekben a napokban. Lenyűgöző őszvégi színek, friss avarillat, a csobogó patak hangja – minden egy remek kirándulást ígér. A Vas-hegyre pedig választhatunk egy egészen könnyű, de szépséges felvezető utat is. Odafent remek panorámát is találhatunk, a leereszkedés után pedig vadregényes ösvényen térhetünk vissza. Könnyű, ám látványos kirándulás, kicsiknek-nagyoknak!

Gyönyörű most a Pinka-szurdok és a Vas-hegy!

Fotó: VN/Gombos Kálmán

A Pinka-szurdok varázsa

Sokan autóval érkeznek Felsőcsatárra, és a faluból déli irányba kivezető úton, a Pinka-híd utái parkolót választják kiindulási pontnak. Nem véletlenül: itt kezdődik a legszebb rész, és ide visszatérni is könnyű – akár rövidebb, akár hosszabb kirándulást teszünk a környéken. Nézzünk egy egészen rövid, de a leglátványosabb szakaszokat is felfűző vonalvezetést! A hegyre felvezető kis aszfaltúton indulunk, de igen hamar, körülbelül ötven méter után el is hagyjuk. Itt tér le a zöld sáv turistajellel megfestett útvonal jobbra. Kijárt ösvény, lehetetlen eltéveszteni, de egy kis tábla is segít. Ez a zöld sáv jelzés vezet be a szurdokba, ahol jobbról már halljuk, majd meg is pillantjuk a Pinka folyót.

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Többnyire nagyon könnyű az előrehaladás, néhol azért oda is kell figyelni lépteinkre – főleg, ha eső után érkeztünk ide. Aztán máris egy nagyon látványos, gyönyörű szakasz tárul fel előttünk. A Pinka folyásával szemben megyünk, hamarosan eljutunk a duzzasztó környékére. Asztalok, padok, pihenőhely csábít a meg állásra. A gyerekek hamar fel fogják fedezni a hallépcsőt, ahol íváskor a pisztrángok folyással szemben, a duzzasztó megkerülésével felfelé tudnak haladni, a folyó forrása felé, hogy ikráikat lerakják. Amint tovább megyünk, pici emelkedő, majd apró ér következik, amin nagy kövek biztosítják az áthaladást.

Vas-hegy: fel a tetejére!

Ezután érkezünk egy nagy, jelzett fához, amin az eddigi zöld sávon kívül egy zöld háromszög is megjelenik. Itt egy időre elhagyjuk a sáv-jelzést, és a háromszögre váltunk. Ez a jelzés meglehetősen rövid, pár száz méter: odafent vége is lesz, és beletorkollik majd a zöld sávba ismét. A zöld háromszög – jelentésének megfelelően – hegyre, csúcsra visz fel. Jelen esetben ez a Vas-hegyet jelenti, ahová ezúttal a könnyebbik, azaz, lankásabb (de hosszabb) kaptató visz fel. Nemsokára kis hegyi, hétvégi házak közelében megyünk el, de ne menjünk be balra: a jelzés sem oda visz, hanem felfelé. Később megint lesz egy Y-elágazás, de a zöld háromszög ezúttal is jobbra vezet. Maradunk azon, és kisvártatva egy T-elágazó jön. Itt érkezik meg bal kéz felől a zöld sáv – és megy tovább, nekünk jobb kéz felé. Abba az irányba megyünk tovább: itt már felbukkan a geodéziai vasbeton torony is. Saját felelősségre ugyan, de fel is tudunk menni: a kis vasajtó után négy vas lépcsősor lesz odabent. A tetőre feljutva korlát, többnyire szél – és csodás panoráma fogad. Nyugati oldalon Ausztria és kisebb-nagyobb présházak, tovább tekintve Pinkaóvár (Burg) bukkan fel. Aztán a távoli Kőszegi-hegység, előtte pedig Felsőcsatár, majd Vaskeresztes is megcsodálható.