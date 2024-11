Több újdonsággal is támad egyidejűleg a Pizza Hut étterem; nemzetközi szinten is. És – ahogy testvérlapunk, a Világgazdaság írja - több magyarországi nagyvárosban is hamarosan éttermet nyithat a lánc. A Pizza Hut hazai vezetője szerint Egerben, Nyíregyházán, Veszprémben, Sopronban, Székesfehérváron és Szolnokon tervezik új éttermek nyitását.

Mikor nyit Szombathelyen a Pizza Hut étterem?

Fotó: VN achiv

Pizza Hut –Vasban mikor nyit?

Ha már Veszprém, sőt: Sopron is, akkor talán… Hátha Szombathelyen is? Ennek érdeklődtünk utána, hiszen – mint látható – a fenti felsorolásból mi sajnos hiányzunk. Ellenben a vasi megyeszékhelynél jóval kisebb városok is olvashatók itt... Bízzunk-e Nyugat Királynője esélyeiben is? Lesz-e Pizza Hut Szombathely? Megkerestük a Pizza Hut-ot, amint információt kapunk, megosztjuk olvasóinkkal! Addig marad a Pizza Hut menü böngészése… virtuálisan. Ha pedig személyesen is megkóstolnánk a híres franchise pizzáit, meglátogathatjuk a jövőben megnyíló soproni, vagy veszprémi éttermeket.