Mint lapunknak Bedi Ákos, a Vas Vármegyei Polgárőrök Szövetségének elnöke elmondta, a nagy forgalom és mozgás miatt kiemelten is odafigyelnek mindenkire. Vármegye-szerte 77 településen több, mint 2100 polgárőr van, akiknek egy jó része aktívan segít a következő napokban. Sőt: a nagyobb városokban már aktívak voltak a hét első felében is (vármegye- és járás-székhelyek).

Polgárőrök segítenek és vigyáznak ránk az ünnep alatt is

Fotó: Szendi Péter

Két területre fókuszálnak a polgárőrök

Munkájukat a Rendőrséggel szinkronban, partneri viszonyban végzik. Egymást oda-vissza segítik, az együttműködés évek óra megszokott és gördülékeny. Figyelmük két fontos területre terjed ki: egyrészt segítenek a forgalom irányításában, terelésében és a parkoltatásban. Másrészt felhívják a figyelmet a (sajnos) ilyenkor is megnövekedett létszámban előforduló eseti tolvajok tevékenységére. Ahogy honlapjukon és a közösségi médiában is hangsúlyozzák: ne hagyjuk elöl, látható helyeken semmilyen értékünket! Az autóban a csomagtartót javasolják, de érdemes fontos dolgainkra odafigyelni még a sítoknál is – figyelmeztetett.