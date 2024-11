A szombathelyi kórház urológiai szakrendelése is azon helyszínek közé tartozik, ahol novemberben ingyenes PSA-szűréssel várta a férfiakat a Magyar Rákellenes Liga és a Magyar Urológusok Társasága.

PSA-szűrésről kérdeztük Prof. Dr. Engert Zoltán Vendel PhD.,MSc. címzetes egyetemi tanárt, Országos Urológus Szakfelügyelő Szakfőorvost, a Markusovszky-kórház osztályvezető főorvosát

Fotó: Unger Tamás

– Az e heti kampányban rendelkezésre álló közel száz hely néhány órán belül betelt – azokat szerettük volna elsősorban megszólítani, akik nehezen szánják rá magukat a szűrővizsgálatra – mondja a főorvos, aki a továbbiakban is arra biztatja az érintetteket, jelentkezzenek, foglaljanak időpontot.

A PSA (prosztataspecifikus antigén) a prosztata által termelt fehérje, ami a vérből kimutatható. Emelkedett szintje jelezhet jóindulatú prosztatamegnagyobbodást, gyulladást, fertőzést, de akár rosszindulatú prosztatadaganatot is. A szűrés elvégzéséhez mindössze egy ujjbegyes vagy vénás vérvétel szükséges. A PSA-vizsgálat eredménye jelzi, ha valakinél fennáll a prosztatarák gyanúja. Az eredménytől függően – ha a kóros tartományba kerül az érték – lehet szükség további urológiai szakvizsgálatra – ultrahang és végbélvizsgálat. Fontos megjegyezni azt is, hogy a normálisnál magasabb PSA-szint nem feltétlenül jelent prosztatarákot, de ilyen esetben javasolt mielőbb urológus szakorvoshoz fordulni, aki további vizsgálatokkal tisztázhatja, hogy mi áll az emelkedett érték hátterében.

Engert Zoltán Vendel úgy tapasztalja, mivel a korai stádiumban gyakran semmiféle tünetet nem tapasztalnak a betegek, ezért jellemzően nem is gondolnak bele az urológiai vizsgálat jelentőségébe. Pedig a korai stádiumban, még a tünetek – például nehezített vizeletürítés, gyakoribb éjszakai vizelés, véres vizelet – megjelenése előtt felismert betegség jól kezelhető vagy akár teljesen meggyógyítható, bár a későbbi szakaszokban is van lehetőség sikeres kezelésre – ezekkel lassítani lehet a folyamatot, megállítani már nem. Éppen ezért a rendszeres PSA-szűrést az 50 év feletti férfiak számára feltétlenül ajánlja, de azt mondja, bizonyos esetekben már 50 éves kor előtt is szükséges lehet. Negyvenöt év felett ajánlott a szűrés azoknak, akiknek a családjában előfordult már prosztatadaganat és/vagy emlő-, méh- vagy petefészek daganat.