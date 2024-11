A régi-új elnök egyhangú szavazással a harmadik ciklusát megkezdő dr. Szűcs Lajos, általános helyettese változatlanul dr. Dérer István, az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ főigazgatója lett a 2025-2029-ig terjedő ciklusra. A MOHOSZ Választmánya - szintén egyhangú szavazással - alelnöki tisztségre megválasztotta Cserepes Norbert Ernőt (Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége, ügyvezető elnök), Donkó Pétert (Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, ügyvezető igazgató), a MOHOSZ történetének első elnökségi hölgy tagjaként Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsannát (Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége, ügyvezető elnök), Puskás Norbertet (Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége, ügyvezető elnök), a speciális jogállású tagokat képviselő elnökségi tagi tisztségre Szári Zsoltot (Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. Vezérigazgató). A tisztújításon döntöttek továbbá a felügyelő bizottságok tagjairól is.

Donkó Péter, Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna, Cserepes Norbert Ernő, dr. Szűcs Lajos, dr. Dérer István, Szári Zsolt, Puskás Norbert a horgászok parlamentjében

Puskás Norbert hatéves kora óta szenvedélyes horgász

A MOHOSZ Választmányi ülésen valamennyi jelölt bemutatkozott. Elhangzott: Puskás Norbert közgazdász mesterdiplomája mellett műszaki és nonprofit menedzsment területeken szerzett végzettségekkel, továbbá hivatásos halászati őri és tógazda-horgászvízkezelő képesítéssel is rendelkezik. Hatéves kora óta szenvedélyes horgász, húszéves koráig versenyszerűen eredményesen horgászott. Horgászszenvedélyét fiatalon, 1999-ben kezdte szervezeti szinten is kamatoztatni, az Elektromosok Sporthorgász Egyesületében ifjúsági felelőseként, majd titkárként tevékenykedett önkéntesen. Korábban a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) Ifjúsági Szakbizottságának tagja volt, 2019 óta a MOHOSZ alelnöki tisztségét tölti be. Aktívan részt vett az Egységes Horgász és Horgászszervezeti Informatikai Szolgáltató és Támogató Program (HORINFO) munkacsoport munkájában, 2023-tól pedig a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiai és Fejlesztési Munkacsoport tagjaként végzett szakértői feladatokat.

2011 óta ügyvezető elnökként irányítja a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségét. Hivatása és közösségi tevékenységei által számos önkéntes társadalmi tisztséget is betölt: tagja a Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsnak, felügyelőbizottsági tag a Pannon Térségfejlesztő Egyesületnél, valamint a Vas Vármegyei Mentésügyi Alapítvány ellenőrző Bizottságának elnöke. Számos hazai és EU-s fejlesztési projekt szakmai koordinátoraként és vezetőjeként dolgozott, amelynek során különböző értékteremtő közösségi tevékenységekhez sikerült több százmillió forint támogatást elnyerni. Horgászszervezeti munkájáért és egyéb önkéntes feladatellátásáért több elismerésben is részesült.