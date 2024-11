Október végén Ausztriából jöttek biciklisek Rábafüzesre, a Tájházba. A nyolc éve működő Nyugdíjas Biciklis Kör tagjai Heiligenbrunnból és Hagensdorfból érkeztek ide, mintegy 25 kilométer kerekezés után. A sportos idősek minden héten kerékpárra ülnek, hogy megismerjék tágabb környezetüket. A csapat Szabó Jenő plébános atya vezetésével érkezett Magyarországra, akinek elmondása alapján kiderült, hogy többször jártak már itt a városban és Rábafüzesen is, de csak most fedezték fel a Tájházat. Végigjárva az épületet, újból nyeregbe pattantak és Szentgotthárd felé vették az irányt, hogy egy kellemes ebéd után hazakerekezzenek lakóhelyükre.

Rábafüzes: óvodások Szombathelyről, biciklisek Ausztriából

Fotó: Pável Ágoston Múzeum

Rábafüzesi Tájház: kicsiknek is

Szintén októberben a Szombathelyi Pipitér Óvoda kis lakói is ellátogattak Rábafüzesre. A kisgyerkőcök német nemzetiségi nyelvi nevelésben is részesülnek, így elsőként a Rábafüzesi Hianz Tájházat látogatták meg. Az óvodások figyelmesen hallgatták Horváth Tiborné, Ági tájékoztatóját, majd sok-sok kérdést tettek fel neki. Jó pár tárgyat fel is ismertek, ami dicséretre méltó. A vidám kis csapat a Pável Ágoston Múzeumba folytatta buszos útját, ahol Gáspárné Mayer Margit mutatta be nekik a szlovén nemzetiségi gyűjteményt. Kis ételcsomagjuk elfogyasztása után a Barokk kert játszóterére vezetett útjuk, ahonnan elfáradva, de élményekkel gazdagon tértek vissza Szombathelyre.