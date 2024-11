Kirándulás 1 órája

Református gyerekek bicikliztek és vetélkedtek az Őrségben

Az Őrség ősszel is gyönyörű, és sok-sok remek kerékpárútja is van. A református templomok pedig egy plusz élményt is kínálnak a kirándulók számára.

A Bajánsenyei Református Általános Iskola reformáció napja alkalmából minden évben megrendezi hagyományos kerékpártúráját a felső tagozatosoknak – osztotta meg velünk Anduska Veronika helyi pedagógus. Az idei alkalommal délelőtt Kerkafalvára indultak, ahol Szakál Zoltán tiszteletes várta őket. Bemutatta az ottani, egészen különleges református templomot, majd beszélt a lelkészi hivatásról is, valamint annak fontosságáról. Ezek után a diákok megcsodálták a templom minden szegletét, sőt: még a harangtoronyba is felmehettek. Református gyerekek bicikliztek és vetélkedtek az Őrségben

Fotó: Anduska Veronika Vetélkedés református módra Az udvaron egy vetélkedő vette kezdetét, amelyben a reformációval kapcsolatos feladatokkal tették próbára a gyerekek tudását, talpraesettségét. Minden csapat sikeresen teljesítette a kihívást. Ügyességüket az őriszentpéteri pizzériában egy-egy nagyon finom pizzával jutalmazták. Onnan Nagyrákosra tekertek, ahol meglátogatták a helyi református templomot is, melyről Perjésiné Máté Róza lelkész asszony mesélt érdekességeket. Református gyerekek bicikliztek és vetélkedtek az Őrségben

Fotó: Anduska Veronika

