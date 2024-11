Ötödik alkalommal szervezték meg a RobOlimpiát Szombathelyen, ahol fiatal saját készítésű robotjai mérkőzhettek meg különböző versenyszámokban. Kifejezetten látványos csatákat láthattak a látogatók, volt szumó, kötélhúzás és gyorsulási verseny is, természetesen RobOlimpia lévén robotokkal.

Vonalkövető verseny az V. RobOlimpia programjában

Fotó: © Cseh Gábor

RobOlimpia: robotok harca Szombathelyen

Az egyik szervező, Nemes József elmondta, idén összesen 20 csapat jelentkezett a megmérettetésre. Azt is megtudtuk, hogy vármegyén kívül is eljutott a RobOlimpia híre, ugyanis Veszprém, Győr-Moson-Sopron, sőt még Somogy is képviseltette magát egy-egy csapattal. Mint elmondta nagyrészt általános és középiskolás fiatalok neveznek, de idén először egy felnőtt induló is érkezett, így a jövőben lehetséges, hogy kialakítanak egy külön felnőtt kategóriát is a RobOlimpián. Hangsúlyozta, hogy az esemény célja nem csupán a verseny, hanem a technológiai tudás és az innováció népszerűsítése.