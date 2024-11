Szombaton délután tartotta a salköveskúti önkormányzat a hagyományos idősek találkozóját. Ágh Péter országgyűlési képviselő és Tóth József polgármester köszöntője után a Vassurányi Dalkör adott műsort. Vacsora után nótázással, beszélgetéssel folytatódott a délután. Este 7 órától az első ìzben megrendezett Katalin bálon mulathattak a falu lakói Farkas Károly örökzöld slágereire.

Első ízben tartottak Katalin-bált Salköveskúton

Összefogás Salköveskútért

- Megtiszteltetés volt köszönteni a település szép kort megélt polgárait. Polgármester úrral az eredményeket is számba vettük, amelyek közül kiemelkedik, hogy a Magyar Közút felújította a településen áthaladó állami utat. Erre egy korábbi idősek napján tettünk annak idején ígéretet. Most ennek megvalósulásáról számolhattunk be. A jövőben is összefogással dolgozunk Salköveskútért - fogalmazott lapunknak Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője.