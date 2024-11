Korábban hírt adtunk arról, hogy bezárnak az éttermek – az ételudvar – és a fodrászat a Savaria Plazában.

Beszámoltunk arról is, hogy a bezárt üzletek már kiköltöztek, és utánajártunk, melyik hol kezd majd újra. Október elején az is kiderült, milyen üzletek nyitnak a szombathelyi bevásárlóközpontban, ám ekkor még nagy munka előtt álltak, viszont már javában zajlottak az előkészületek. Dr. Rácz Dorina igazgató akkor kérdésünkre elárulta, hogy az emeleten a konditerem várhatóan 2025 év elejétől várja a vendégeket, de a boltok pontos nyitási időpontját nem tudta előre megmondani, ugyanis a belső dizájn kialakítását már a márkák saját csapata végzi.

Nos, másfél hónap telt el, ezúttal pedig egy olvasónk küldött fotókat, hogy látszólag már a finisbe értek a folyamatok. A két új üzletbe már a rácsokon át és a kirakaton keresztül be is lehet kukucskálni, a fotókon pedig látszik, hogy a fel vannak töltve áruval és már tényleg az utolsó simításokat végezhetik a nyitás előtt. Így áll most a helyzet:

Forrás: Olvasó

Forrás: Olvasó