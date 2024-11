Az életútinterjú-sorozat tavaly dr. Bariska Istvánnal kezdődött, most a díszpolgári címmel 2018-ban kitüntetett Seper Andrással folytatódott a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság klubtermében. Szeretetteljes hangulatban, nagy nevetésekkel – és amikor annak volt a helye, könnyekkel – elrepült a másfél óra, amelyben érces-erőteljes hangján az interjúalany vitte a prímet. Csiki István a kérdéseivel terelgette az anekdoták, sztorik folyamát – a hallgatóság pedig beleshetett a tűzoltólét kulisszái mögé is.

Seper András a Kőszegi Polgári Kaszinó rendezvényén

Fotó: Kámán Zoltán

Rövid bemutatással kezdte a kérdező. Seper András közel negyven éve kezdte meg hivatását: „A tűzoltóság az igazi hivatásom, szolgálatom, életem” – mondta az aktív hivatásos szolgálattól való visszavonulásakor. Húsz évig vezette a Kőszegi Önkormányzati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot, onnan Szombathelyre vezetett az útja: a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetői beosztásából 2014-ben nevezték ki a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesének. Ma az ország legrégebbi önkéntes tűzoltó egyesületének parancsnoka. A Kőszegi Ostromnapok Egyesület volt elnöke, 11 éven keresztül Ibrahim nagyvezírt alakította. Többszörös nagypapa.

Majd a családi hátteréről, gyermekkoráról kérdezte. – Nagyon rossz gyerek voltam – jött a válasz csípőből. És elárulta: szülei a Posztógyárban dolgoztak, korán kezdte a közösségi életet.

– A posztógyári bölcsődében formálódtam, a nyarakat is napköziben töltöttem – azóta is, ha bármilyen közösségbe kerülök, gyorsabban oldódom. Ahhoz, hogy ezt a pályát be tudtam futni, Vargáné Anci néninek, egykori osztályfőnökömnek is köze volt. Ő javasolta, hogy ne ipariba, hanem középiskolába menjek, így kerültem az akkori Latinka, ma Gépipari középiskolába. A tűzoltóság a futball kapcsán jött: nem kerültem be ugyanis a posztógyári csapatba. A Keriparba mentem dolgozni karbantartóként, majd újsághirdetésre jelentkeztem az Ybl Miklós Műszaki Főiskolára, felsőfokú tűzvédelmi képzésre. Az államvizsga után a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinátba kerültem. Majd Várpalotán voltam katona másfél évig.