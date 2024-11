Feltűnő a nyüzsgés szerdán délelőtt Jákon: izgatott, élénk, csillogó szemű gyerekek mindenfelé. Több, mint félszázan érkeztek a vármegyéből ide, ahol a kezdőprogram mi is lehetne más, mint a lenyűgöző templom megtekintése! Hende István, a Jáki Nagy Márton általános iskola tanára szakavatott vezetésével tudhattak meg sok érdekességet a vendégek csakúgy, mint kísérőik. Ezek után átsétáltak a közeli Ady Endre Művelődési házba, ahol Lekrinszki Mária, az iskola igazgatóhelyettese üdvözölte az ide érkezőket és sok sikert kívánt nekik. A település polgármestere, dr. Tóth Ernő köszöntőjéből azt is megtudtuk, hogy – sokak mások mellett – ők is támogatták az eseményt.

Sikerélményekhez jutottak SNI-s gyerekek is Jákon

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Játékosan, de megdolgoztak a sikerért

Máté Szilvia ötletgazda, az iskola gyógypedagógusa kérdésünkre elmondta: az „Együtt megmutatJÁK” nevű verseny célja, hogy ezen tanulók is lehetőséget kapjanak megmérettetni magukat, és sikerélményhez is jussanak. Két korosztályban lehetett jelentkezni, háromfős csapatokkal: 3-4. osztály és 5-6. osztály. Végül 14 csapat jött össze, azaz 42 tanuló (a szombathelyi Váci, Reményik, Bercsényi és Aranyhíd iskolából, valamint Vépről, Egyházasrádócról, Püspökmolnáriból és Rábahídvégről).