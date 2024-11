- Számunkra a gyermekek egészsége mindennél fontosabb. Nagyon jó felvetés volt a bölcsőde dolgozóitól a sófal beszerzése, felszerelése. Nem meglepő, hogy a testületünk teljes mellszélességgel beállt az ötlet mögé, és biztosítottuk az anyagi feltételeket hozzá. Úgy gondolom, hogy a történet még nem ért véget, vagyis folyamatosan szeretnénk szebbé, jobbá tenni az intézményünket – mondta Gál Sándor polgármester, aki szerint az új bölcsőde már most nagy népszerűségnek örvend a településükön, a jövőben pedig nagy mértékben hozzá tud járulni a fiatalok helyben maradásához.

- Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen sófal roppant hasznos tud lenni. Egyrészt hozzá tud járulni a gyerekek egészségmegőrzéséhez, másrészt pedig alkalmas akár a stresszkezelésre, az alvás megkönnyítésére, de a felsőlégúti betegségek kezelésére, megelőzésére is - fogalmazott Bősze Gabriella intézményvezető, aki arra is kitért, hogy miért is a csoportszobában kapott helyet az új „szerzemény”.

- Lényegében egy kis pihenősarkot alakítottunk ki, ahol foglalkozásokat is tudunk tartani. Így a gyerekek egész nap élvezni tudják annak a sófalnak a terápiás előnyeit, mely első osztályú minőségű borovi fenyőből, EU-s szabvány szerint készült. Az apróságoknak nagyon tetszik a „dizájnos” kialakítása, világítása – zárta szavait Bősze Gabriella.