A szombathelyi "kis" Tesco 1994. november 23-án nyitott. A Vas Népe aznapi számában jelent is meg cikk a nyitásról. A kerek évforduló – és a lapunkban történt megjelenés – apropóján találtunk jónéhány soha nem látott képet, és megkerestük az áruházat, és megtudtunk néhány nagyon érdekes részletet. A jelenlegi boltvezető, Horváth Anita​ fogadott bennünket, és elmesélte, hogy a dolgozók rendkívül büszkék a boltra, és mind nagyon készülnek a jeles évfordulóra. Ami egészen különleges és meglepő részlet volt: hogy az akkori induló csapat tagjai közül ketten is még mindig itt dolgoznak, nyitás óta, tehát folyamatosan, 30 éve!

Soha nem látott képek a kis Tesco-ról

Fotó: Vas Népe archív/ Benkő Sándor

Az áruház elsősorban a környékre fókuszál azóta is: az őket körülvevő lakótelep vásárlóira. Az első években, amikor még igazán nagy szó volt egy szupermarket, jöttek sokfelől a vevők, de a későbbiekben, amikor már több hasonló – sőt, nagyobb – áruház is nyílt, ez a kezdeti „varázs” természetesen elillant. Később megnyitott a Zanati úton az élelmiszerlánc hipermarketje is, ezen pedig rajta ragadt a „kis” jelző, és jellemzően a környékről térnek be ide. Mire is? Főként a pékség, ami nagyon jól megy – válaszolja a boltvezető. De büszkék a tíz évvel ezelőtti megújulás és újra nyitás óta a rendezett belső térre, az átláthatóságra is. És az előzőek alapján következik az is, hogy nagyon sok a visszatérő, napi szinten ide látogató: sokukat névről ismerik, ami gyakran kölcsönös.

Fotó: Fotók: Vas Népe archív/ Benkő Sándor

Az első évben, a nyitás utáni időszakban – figyelem! – 120 dolgozó fogadta a vásárlókat! Hatszor annyi, mint mostanság… Ebbe persze bele kell érteni a sok áruátvevőt, az egyes osztályok vezetőit, és számos „háttérmunkást” is. Ezek közé tartoztak például a hentesek is. Harminc évvel ezelőtt egyben érkeztek a fél disznók, és az itteni csapat dolgozta, darabolta fel – így jutott a pultba. Akkoriban a húspult és a csemege is népszerűbb volt, mint manapság. Most viszont megfigyelhető az egészséges táplálkozás – és az ahhoz szükséges élelmiszerek – iránti növekvő igény, tudjuk meg Horváth Anitától.