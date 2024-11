A HVSE elnöke és ügyvezetője is lemondott a november 28-ai küldöttgyűlésen. Mint arról beszámoltunk: Homlok Zsolt elnök és Szántó Erzsébet ügyvezető igazgató december 31-ei hatállyal lemondott pozíciójáról. A küldöttgyűlés megszavazta: a HVSE elnökségébe bekerül a szombathelyi önkormányzat delegáltja, Kovács Előd, aki korábban már részt vett a szervezet irányításában. 2011 májusában választották elnöknek. A szombathelyi önkormányzat másik delegáltját is támogatták: Czeglédy Csaba a HVSE felügyelőbizottságának munkáját segíti. Eldőlt az is: a futballcsapat esetében átadják az NB III-as indulási jogot a szombathelyi önkormányzat által alapított Haladás 1919 Labdarúgó Kft. részére, amennyiben azt az MLSZ is jóváhagyja - erről is szó esik e heti Sportcast műsorunkban.

Sportcast műsorunkban: lemondott a HVSE elnöke, ügyvezetője

Fotó: Vas Népe

A Sportcast folytatásában is Haladás VSE:

az NB I.-es futsalbajnokság 16. fordulójában a komoly gondokkal küszködő Haladás VSE sportszerűségből, tisztességből jelesre vizsgázva harcos döntetlent játszott a nagy rivális Berettyóújfalu otthonában – még pénteken este.

Szombathelyen járt Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok kardvívó. Ott lesz-e a következő olimpián Szilágyi Áron? – erre is válaszolt a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó szombathelyi látogatása során. A sportoló a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület meghívására érkezett november 27-én vasi megyeszékhelyre.

A Körmendi Járási Ügyészség nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat azzal a két férfival szemben, akik a vádirat szerint egy NB I.-es kosárlabda mérkőzésen a játékvezetőre támadtak, egyikük sört borított az arcába, másikuk pedig jogosulatlanul bement a játéktérre és megpróbálta megütni. A Vas Népe utánajárt, melyik mérkőzésen történt az eset.

S ha már Körmend, Sportcast műsorunkban arról is szó esik: az NB I.-es kosárlabda-bajnokság 10. fordulójában az Egis Körmend november 30-án szombaton 18 órától a Szeged együttesét fogadja.

További érdekes sporthírekért hallgassa meg Sportcastunkat!