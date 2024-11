2022 nyarán kezdődött a kőszegi Jurisics tér két ikonikus templomának, a középkori Szent Jakab- és a 17. századi Szent Imre-templomnak az építéstörténeti kutatása. Amint az várható volt, az eredmények fontos információkkal szolgálnak a templomok építéstörténetének felderítéséhez és Kőszeg történetének pontosabb megismeréséhez. Sarkadi Mártont arra kértük, foglalja össze a felújítás fázisait.

Ágh Péter, Sarkadi Márton, Kirner Antal Zoltán és Básthy Béla a Szent Imre-templomban

Fotó: Unger Tamás

– Nagyon fontos eredmény, hogy megvalósult a két templom régészeti feltárása és falkutatása, hiszen sokkal világosabb képet alkothatunk arról, hogyan épültek fel és mi történt velük az elmúlt évszázadok során. Az elmúlt több mint két évben izgalmas módon bontakozott ki, hogy a Szent Jakab-templomot megelőzően milyen épületek álltak a területen és milyen sorrendben épültek meg a templom részei. Nem kevésbé fontos a Szent Imre templom. A 17. században viszonylag kevés templom épült hazánkban. Amikor elkészült, a hajó közepén állt egy pillér – erre támaszkodott a templomhajó boltozata. Egészen más képet mutatott tehát a templombelső, mint ahogy ma előttünk áll. A szentélyt és a hajót összekötő diadalív jóval alacsonyabb lehetett, és más boltozata volt a szentélynek is. A hajóban és a szentélyben is viszonylag hamar készülhetett díszítőfestés – ennek maradványait megtalálták a feltárások során a restaurátorok, és kisebb – úgynevezett tanúfelületeken be is mutatták. A későbbiekben a Szent Imre-templom szentélyének magasságát kissé megemelték, és új boltozatot kapott a hajó és a szentély is. A templom teljes berendezése – minden oltár, a szószék, az orgona is – későbbi időkből származik: 18. századiak. A templom díszítőfestése pedig, amelyet az elmúlt év során szintén restauráltak a szakemberek, az 1937-es felújítás idejéből való.