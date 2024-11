Amikor Szent Márton-nap környékén kigyúlnak a lámpások, mintha egy régi, de örökké élő üzenet kelne új életre. Szent Márton egy hideg estén megosztotta köpenyét egy koldussal – egy egyszerű, de jelentőségteljes gesztussal. Ezt a pillanatot idézi fel minden apró láng, amely a sötét novemberi estéket világítja be. Márton cselekedete az önzetlen jóság és a közösség erejét hirdeti, emlékeztetve arra, hogy a legnagyobb szívességek néha csöndben, szinte észrevétlenül történnek. A lámpások ragyogása minket is arra buzdít, hogy észrevegyük azokat, akiknek melegségre, figyelemre van szükségük. Az emberi jóság lángja, ahogyan Szent Márton példája mutatja, nem halványul el az idő múlásával – sőt, minél többször adjuk tovább, annál erősebben világít bennünk és másokban is.

Lampionokkal Szent Márton napján

Fotó: © Cseh Gábor

