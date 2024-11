A Szombathely Közbiztonságáért-díj kitüntetettje: Kiss Péter tűzoltó alezredes

Kiss Péter tűzoltó alezredes 2000. május 1-jén kezdte szolgálatát a katasztrófavédelemnél Vas vármegyében. 2007-ig a Körmendi Polgári Védelmi Kirendeltségen látott el polgári védelemmel, lakosságvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Kapcsolatteremtő képessége már ekkor megmutatkozott, kiváló viszonyt alakított ki a körmendi, szentgotthárdi, vasvári járások polgármestereivel, jegyzőivel és a polgári védelmi szervezetek állományával, továbbá a társszervek és szervezetek tagjaival.

2007–2012 között a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentésszervezési Osztály megyei főügyeletén látott el főügyeletesként operatív irányítói feladatokat. Több káreseménynél főügyeletesként koordinálta a beavatkozó erőket, többek között a körmendi sajtgyár tűzeseténél, a 2009-es kőszegi vízkároknál és a Rába árvízénél, valamint a téli rendkívüli időjárási események kezelésénél.

2012 óta rövid kitérőt követően újra a polgári védelmi szakterület sorait erősítette. Először az igazgatóság Polgári Védelmi felügyelőségén kiemelt főelőadó, majd 2014 óta a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjeként.

Munkaköre ellátása mellett a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság Interreg Central Europe projektben ellátott partneri feladatainak a szakmai vezetője.

A munka mellett önkéntesen vállalt társadalmi feladatait is ellátta, hisz aktívan részt vett a polgárőr mozgalom fejlesztésében, egy szombathelyi egyesület vezetőjeként, majd 2016 óta a Vas Megyei Polgárőr Szövetség általános elnökhelyetteseként koordinálja a vármegyei polgárőr egyesületek tevékenységét. Kiss Péter az elmúlt 24 éves szolgálati ideje alatt elhivatottan és hűen szolgálta Vas Vármegyét, Szombathely Megyei Jogú Várost és a környező településeket, védelmezte az emberi életet, az anyagi javakat. Tevékenysége és életútja méltán szolgál az elkövetkezendő tűzoltó társadalom számára példaként.

Az Ifjúságért-díj kitüntetettje: Némethné dr. Zsigó Zita rendőr alezredes

Némethné dr. Zsigó Zita rendőr alezredes felsőfokú tanulmányait a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, majd a Rendőrtiszti Főiskolán, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karán, végül a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte.

Rendőri pályafutása 1995-ben a Szombathelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán indult vizsgálóként, majd a Vizsgálati Osztályon fővizsgáló, később kiemelt fővizsgáló lett. 1998-ban kezdte meg oktatói tevékenységét: a Rendőrség biztonságra nevelő programját, a DADA-programot a szombathelyi általános iskolákban 2016-ig oktatta. 2000-től a Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának környezetvédelmi referense, munkájáért 2012-ben miniszteri elismerésben, 2014-ben „Környezetvédelemért” díjban részesült. 2009-től osztályvezető-helyettes, ettől az évtől kidolgozója és oktatója a 2016-ig működtetett, óvodásoknak szóló „Megóvlak” programnak. 2013-tól alosztályvezető-helyettes, majd 2016-tól a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője.

Rendőri munkájának közel három évtizede során rendszeresen tartott prevenciós előadásokat, illetve szervezett rendezvényeket az iskolás korosztály részére. Vezetésével a bűnmegelőzési szakterületen számos programot szerveznek, tájékoztatókat készítenek, elektronikus hírlevelet működtetnek annak érdekében, hogy a lakosság nagyobb figyelmet fordítson saját védelmére, önvédelmi reflexeinek fokozására. A gyermek- és ifjúságvédelem területén a bűnmegelőzési programokat magas szakmai színvonalon valósítják meg a kisgyermekek és iskoláskorúak körében. Aktívan együttműködnek az oktatási- és nevelési intézményekkel. Kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalok bűnmegelőzési és áldozatvédelmi informáltságára, az ismeretek interaktív és élményszerű feldolgozására, az online tér veszélyeire való felkészítésükre. Tevékenyen részt vesznek a szombathelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában.

A Horváth Boldizsár-díj I. fokozatának díjazottja: Németh Klaudia

Németh Klaudia 1993-ban érettségizett a Szombathelyi Közgazdasági Szakközépiskolában pénzügyi ügyintéző, képesített könyvelő szakon. Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalban töltött el 1 évet, ezt követően felvételt nyert a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Karára, ahol 1998-ban gazdálkodási szak, marketing szakirányú közgazdász diplomát szerezett.

1998 és 1999 között a Reálbank Rt.-nél helyezkedett el, és gépjármű-, illetve jelzáloghitel ügyeket intézett. Ezt követően 2000-ig a Savaria Tourist Kft.-nél utazásszervezési és utazási irodai feladatokat látott el. 2000 és 2001 között a Vas Megyei Csecsemő és Gyermekotthon gazdasági vezetője volt. 2001. május 15-től dolgozik a Polgármesteri Hivatalban. Először adókivetési ügyintézői feladatokat látott el, ezután csoportvezető, majd 2008. január 1-től a Közgazdasági és Adó Osztály adókivetési irodavezetője.

Végtelen szorgalom, kitartás, pontosság jellemzi. Nagy hangsúlyt fektet a folyamatos továbbképzésekre, nyitott és befogadó az újdonságok iránt. 2002-ben közigazgatási alapvizsgát, 2003-ban közigazgatási szakvizsgát tett. Emellett folyamatosan részt vesz szakmai képzéseken, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központja által szervezett továbbképzéseken. Munkakörébe tartozik, hogy az adóbevételek teljesülése érdekében gondoskodjon az önkormányzati helyi adók kivetésével, nyilvántartásával, elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok megszervezéséről, irányításáról, továbbá a 15 fős irodán folyó munka közvetlen ellenőrzéséről.

Feladatai iránt feltétlenül elhivatott, mindent megtesz annak érdekében, hogy zökkenőmentesen menjen az irodán a szakmai munka, illetve, hogy az önkormányzat adóbevételei teljesüljenek. Ennek érdekében folyamatos elemzéseket, számításokat végez. Virágzó és szerteágazó kapcsolatot alakított ki a társszervekkel, felettes szervekkel; élő, együttműködő, segítő kapcsolatot ápol más települések szakembereivel, különös tekintettel a Megyei Jogú Városok Szövetségén belül.

A Horváth Boldizsár-díj II. fokozatának egyik díjazottja: Dr. Gálffyné Szilágyi Annamária

Dr. Gálffyné Szilágyi Annamária 1980-ban érettségizett a soproni Széchenyi István Gimnáziumban, ezt követően 1984-ben diplomát szerzett a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola testnevelés-népművelés szakán. Előbb tanárként, majd népművelőként dolgozott Körmenden, majd 1989-től Szombathelyen, az akkori Oladi Művelődési Központban tevékenykedett.

1996-ban a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola kihelyezett tagozatán, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán egészségfejlesztő-mentálhigiénikus szakon szerzett diplomát. Mentálhigiénés képzése terepgyakorlatát a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán végezte. 2002-től három éven át közművelődési ügyintézőként a közművelődési intézményekkel való kapcsolattartás, nemzeti, városi ünnepségek szervezése, városi műsorfüzet szerkesztése jelentette a munkáját. 2005 és 2010 között az önkormányzati munka előkészítésében működött közre, hiszen bizottsági ügyintézőként felelt a közgyűlés és a bizottságok anyagainak előkészítéséért, postázásáért, részt vett a bizottságokkal és a képviselőkkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásban. 2010 októberében a polgármester és az önkormányzat működésével összefüggő feladatok előkészítése, szervezése és lebonyolítása jelentette a feladatát a Tisztségviselői Osztály Önkormányzati Irodája vezetőjeként. 2013. január 1-től munkáltatója szakmai tanácsadói címet adományozott részére. 2013-tól a Jogi Képviselői és Hatósági Osztályon, majd a Hatósági Osztályon hagyatéki ügyintézői feladatokat látott el egészen 2024. szeptember végi nyugdíjba vonulásáig. Az elesettek, a komoly válságba jutottak felé irányuló nyitottsága, segíteni akarása egész pályafutása alatt jellemezte.

Kedves, mosolygós, de végtelenül határozott, az elveihez mindig hűen ragaszkodó ember. Következetesen viszi végig elgondolásait, sosem rest újat tanulni. Kiemelkedő kommunikációs készséggel rendelkezik, amihez komoly empátia társul, ami az emberekkel való foglalkozás, törődés, mindennapos ügyeik intézése, tragédiáik kezelése során munkatársai és a hivatal számára is nagy jelentőséggel bírt.

A Horváth Boldizsár-díj II. fokozatának másik díjazottja: Polgár Anita

Polgár Anita 1984-ben érettségizett a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban, ahol fakultáció keretében elsajátította a gépírás ismereteket is. 1984. szeptember 1-jén kezdett el dolgozni az akkori Városi Tanács Választási Bizottság Szervezési és Jogi Osztályán, mint ügyviteli dolgozó, ahol általános és választási adminisztrációs feladatokat látott el. Ezután átkerült az Igazgatási Osztályra, ahol előbb ügyviteli alkalmazotti munkakört töltött be. Miután 1986. május 22-én teljes anyakönyvi szakvizsgát tett, anyakönyvvezetőként és népességnyilvántartó ügyintézőként dolgozott. 1996. január 1. és 2000. február 13. között a Szabadidő Szövetség ügyeit intézte a Sportlétesítményeket Fenntartó Igazgatóságánál, majd annak jogutódjánál, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Sportigazgatóságánál. Áthelyezéssel került újból a Polgármesteri Hivatalhoz, ahol 2000. február 13-tól egészen 2024. októberi nyugdíjba vonulásáig dolgozott irattárosként, ügykezelőként. Több, mint két évtizeden keresztül volt a Közgazdasági és Adó Osztály oszlopos tagja, aki mindig rendelkezésére állt vezetőinek, kollégáinak, akire mindig és minden körülmények között lehetett számítani. Pályafutását mindig a precizitás, a mérhetetlen szorgalom, alázat jellemezte. Halk szavú, kiegyensúlyozott munkatárs, aki a végtelenségig terhelhető. Olyan kolléga, aki mindig ott terem, amikor segítségre van szükség, önként vállal többletfeladatokat, hogy ezzel is segítse az osztályát, illetve a hivatalt.

Nem véletlenül szerepel minden értékelésében, hogy átlag feletti, kiemelkedő a munkája. Magas szintű hivatástudat, szorgalom és felelősségérzet jellemzi. Emellett kedves, empatikus, mindenkivel megtalálja a megfelelő hangot, szót tud érteni még a legnehezebb emberrel is. Igazi közösségi ember, aki nem hangjával, hanem emberségével tűnik ki. 40 éves közszolgálati jogviszony után 2024. október 1. napjával nyugdíjba vonult.

A Weöres Sándor-díj kitüntetettje: Szerémi Zoltán

Szerémi Zoltán színművész a Weöres Sándor Színház alapító és örökös tagja.

1983-ban végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát. Pályafutását a Vígszínházban kezdte, majd a Szolnoki Szigligeti, a Miskolci Nemzeti, a Szegedi Nemzeti és végül a Veszprémi Petőfi Színház társulatának volt meghatározó színésze. Pályáján a leghosszabb ideje Szombathely város színházában tag. Szerepformálásait rendkívül alapos felkészülés jellemzi. Teljes azonosulással igyekszik az életre keltendő személyek legapróbb rezdüléseit és legszenvedélyesebb kitöréseit is megteremti. Ez a rendkívüli szakmai alázat és odaadó hozzáállás a nézők és a kritikusok részéről sem maradt észrevétlen.

A Weöres Sándor Színházban nagy szakmai és közönségsikert aratott a 9700 című nyitóelőadás Toronyi Lajosaként, a La Mancha lovagja című musical címszereplőjeként, Molnár Ferenc Az üvegcipőjének Sipos uraként. Rendezőként jegyzi a Portugált, melynek kísérőzenéjét is ő szerezte, zeneszerzőként pedig több előadásban – többek között a „Mackó kalandjai”-ban vagy a „Kék pék”-ben is közreműködött. 2023-ban a Színházi Kritikusok Céhe 3 díját elnyerő Kivilágos kivirradtig című színmű Doby Istvánjaként a karakter személyes hatóerejével teremtett erős aurát.

Burnett A kis lord című művének színpadi változatában Havisham ügyvéd megformálásáért 2011-ben a Rivalda Fesztiválon elnyerte a legjobb férfi mellékszereplő díját. A falu rossza című népszínműben Cserebogár Jóska szerepében remekelt, s ezzel a teljesítményével a 2017-es Pécsi Országos Színházi Találkozón kiérdemelte a Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti Tagozata Alkotói Díját.

2024-ben a Weöres Sándor Színház örökös tagja lett. Példamutató alkotói habitusa, igazi csapatjátékos szellemisége, nem mellesleg remek humora miatt a szombathelyi társulatban osztatlan megbecsülés övezi munkáját. Magas színvonalon végzett kiemelkedő színészi teljesítményéért, művészi megújulást felmutató alkotói kvalitásáért a színházi szakma, a kritika és a szombathelyi közönség egyértelmű figyelemmel tüntette ki eddigi szakmai életútját.

Weöres Sándor-díj kitüntetettje: Ferrum Színházi Társulás

Az 1976-ban alakult, kezdetben nem bejegyzett formában működő Ferrum Színpad, majd 2000 óta egyesületként működő Ferrum Színházi Társulás a kezdettől fogva folyamatosan működve végezte, s végzi kulturális, szemléletformáló tevékenységét elsősorban Szombathelyen. A közel fél évszázada működő, merész műsorpolitikát folytató színházi alkotóközösségben ezidáig több mint 200 színjátszó működött közre, köztük azóta a hivatásos szakágban is kiváló művész Fekete Ernő, Lengyel Ferenc és mások is pallérozódtak az együttesben. Ezen időszakban a társulat több mint 70 darabot mutatott be a színházat szerető közönségnek. A Ferrum Színházi Társulás számos elismerés birtokosa, ezek közül is a legnagyobb, legnívósabb egy országos elismerés, a Csokonai Vitéz Mihály-díj közösségi fokozata. Színházi nevelő tevékenységük révén „egy-egy téglával” segítették városunk professzionális színházának, a Weöres Sándor Színháznak létrejöttét is.

A társulat bejárta már szinte az egész országot, több nemzetközi és magyarországi fesztiválon szerepelt, de az igazi játszóhelye mindig is Vas vármegye, s legfőképpen Szombathely volt. A társulat keserédes, groteszk játékstílusa sokaknak közel került már a szívéhez, mondhatni törzsközönsége lett a színjátszó csapatnak. Ez a semmilyen másik színjátékos csapatra nem jellemző játékmód lett a védjegye és egy állandó garancia az unikális szórakoztatás eme fajtájának. A mindig megújuló társulat, a mindig sok fiatal tehetséget bevonzó színházi légkör már hosszú ideje nem lehetne olyan, mint amilyen napjainkban is, ha nem lenne mellette az alapító művészeti vezető, Török Gábor.

A Szombathelyért-díj kitüntetettje: Dr. Károlyi Ákos

Dr. Károlyi Ákos 2000-ben érettségizett a Nagy Lajos Gimnáziumban, majd 2005-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogászként diplomát. 2012-ben szociálpolitikus diplomát, 2015-ben önkormányzati szaktanácsadó szakképzettséget szerzett. Pályáját 2006-ban a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalnál kezdte, ahol szociális ügyintézőként hatósági ügyek intézésével, előterjesztések készítésével segítette a megyei önkormányzat munkáját. 2007 áprilisától Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a Szociálpolitikai Iroda vezetőjeként segítette az elesetteket, rászorulókat.

2010. január 1-től az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője volt. 2011 augusztusától az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetőjeként az egészségügy, a szociális és a gyermekvédelmi terület mellett az oktatás, az ifjúságügy, a kultúra és a sport területének hivatali irányítása is feladata lett.

Pályája ezt követően is töretlenül ívelt felfelé: 2013. március 1-től aljegyzővé, 2015. január 27-től jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyzővé nevezték ki, 2015. július 1. napjától pedig Szombathely Megyei Jogú Város jegyzője. Hivatali munkája mellett 2005 szeptemberétől szociális jogot és közigazgatási eljárást oktatott a Pécsi Tudományegyetem Szombathelyi Képzési Központjában, majd a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Általános Szociális Munkás Képző Intézetében szociális és betegjogi ismereteket. 2014-től az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság tagjaként oktatóként és vizsgáztatóként működött közre a jövő közigazgatási szakembereinek képzésében.

Nála a szolgáltató közigazgatás nem csak szólam, mindennapjaiban az vezérli, hogyan lehet egy problémát megoldani, az ügyfelek számára minél hatékonyabban intézni az ügyeket. Sokkal több, mint egy hivatalnok, mint egy hivatalvezető. Kreatív, mindig újabb projekteken töri a fejét, ami által élhetőbb lesz a város, az itt élő polgárok kötődése még erősebb lesz a városhoz. A teljesség igénye nélkül az egyik fő szervezője és megvalósítója volt a „Szombathely, a Segítés Városa” elnevezésű programnak, a Szent Márton Esélyegyenlőségi Programnak, a Szent Márton Kártyának, a szombathelyi identitást erősítő programnak, a Szombathely Portrénak, valamint az országos elismerésben részesült és méltán népszerű Aktív Időskor Programnak, valamint a közösségi bérlakásrendszernek. Kidolgozója volt a háziorvosi életpálya modellnek, és új életet lehelt a húsvéti és az adventi vásárokba. Az előzőek mellett számos, a város életét és jövőjét meghatározó, nagy jelentőségű önkormányzati projekt és fejlesztés előkészítésében, megvalósításában játszott fontos szerepet. Aktív szerepet vállalt a koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzetben a hatékony önkormányzati védekezéshez kapcsolódó intézkedések megfogalmazásában és végrehajtásában, majd az energia-veszélyhelyzetben az önkormányzati működés megváltozott körülményekhez történő átalakításában.

Jegyzőként mindig a törvényes és szakszerű önkormányzati döntések előkészítését képviseli, vezetőként pedig a csapatmunkába, a közösség értékteremtő erejébe vetett hite határozza meg tevékenységét. Az elért eredményeket sosem egy személy, hanem mindig a közösség sikerének tekinti.

Az Év Civil Szervezete-díj kitüntetettje: a Vas Vármegyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesülete

Az idén 25 éves Vas Vármegyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesülete tagjainak hivatása nem csupán munka, hanem elhivatottság, szolgálat, és olykor áldozat is. Az évek során tett szolgálatukkal védték, óvták közösségeinket, hogy biztonságban élhessünk. Ők voltak azok, akik a nehéz helyzetekben is helyt álltak, akik felelősséget vállaltak a közösségért, és akik életük jelentős részét ennek a szolgálatnak szentelték.

Nyugdíjas éveik beköszöntével ugyan a mindennapi rendőri munkát átadták fiatalabb kollégáknak, de az elhivatottságuk és tapasztalatuk a mai napig pótolhatatlan érték. Az elmúlt negyed évszázad alatt a Nyugdíjas Szövetség meghatározó, példaértékű szervezetté fejlődött. Jelenlegi 104 fős létszámuk alapján az egyik legnagyobb civil egyesületként működnek városunkban. Havonta szerveznek programokat, melyeken az aktív tagság mindig szívesen vesz részt. Mindezek színvonalát a Retro Dalkör előadásai emelik. A programok, rendezvények, ünnepségek terén szorosan együttműködnek a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesülettel, a Szombathelyi Határőr Nyugdíjasok Egyesületével és Vas Vármegye, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetségével.

Több alkalommal rendeztek főzőversenyt is, emellett évente két kirándulást szerveznek. A gazdag programok, a rendszeres találkozók az egyesület színvonalas munkáját is biztosítják. Példamutató a közösségi szemléletük, a soha nem múló „bajtársi” kapcsolataik. A szövetség tagsága tartalmas, lelkes és értékes tevékenységet folytat. Az egyesület munkája túlmutat a formális közösségi találkozókon; valódi értékek megőrzéséért dolgozik, ezért a rendvédelem alapját, de múltját és jövőjét is képezik. E közösség összetartása, a tagok közötti szolidaritás és az egymás iránti tisztelet mind olyan pillérek, amelyek az egyesületet erőssé és példaértékűvé teszik.

Az Év Civil Szervezete-díj kitüntetettje: Hárofit Közhasznú Egyesület

A HÁROFIT Közhasznú Egyesület a 2004-es megalakulása óta azért dolgozik, hogy a helyi szegénységben élő, hátrányos helyzetű roma fiatalok és családok számára segítséget nyújtson. A közfoglalkoztatás keretén belül számos embernek biztosítanak munkát, így támogatva a dolgozni akaró, hátrányos helyzetben lévő, családfenntartó szülők munkához jutását. A közfoglalkoztatásba bevont dolgozóik lelkiismeretesen elvégzik a rájuk eső feladataikat, szorgalmasak és büszkék arra, hogy városunk tisztaságáért dolgozhatnak. A nehézségek ellenére töretlenül, kitartóan tevékenykednek egy szép, tiszta és rendezett Szombathelyért.

Közfoglalkoztatás keretében a dolgozóik napi 8 órában végzik el a köztisztasági feladatokat: parkok és közterületek tisztán tartása; városi és egyéb nagyrendezvények alatt és után a helyszín rendben tartása; fűnyírás, szemétszedés, lombhúzás; építési törmelékek összegyűjtése, hulladékelszállítás. A téli hónapokban a felsoroltak mellett, hóeltakarítást is vállalnak a kijelölt területeken, valamint részt vesznek a munkaidőn túli hóügyelet munkájában.

2009 óta működnek együtt sikeresen Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Munkaügyi Központtal, a Szombathelyi Temetkezési Kft.-vel, valamint a SZOMPARK-kal és a SZOVA Zrt.-vel. A 2023-as évben közfoglalkoztatásban 13 fő végezte a feladatokat. A képzésekben és tréningekben résztvevő dolgozók olyan gyakorlati tudást szereznek, amely hozzájárul ahhoz, hogy tudásukat felhasználva megállják helyüket a munka világában.

Az Egyesület 20 évvel ezelőtti megalakulása óta nagy erőkkel törekszik arra, hogy a Szombathely területén élő hátrányos helyzetű személyek életkörülményeit javítsa. A 2004-es év kezdetével egészen napjainkig évente többször adománygyűjtési akciókat is szerveznek a rászorulóknak – legyen az ruha- vagy élelmiszeradomány. Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával együttműködve jelentősebb ünnepnapokon szintén élelmiszer-csomagokat juttatnak el az érintettek részére, az iskolakezdéshez füzetcsomagot biztosítanak a rászoruló tanulóknak. Az egyesület büszke arra, hogy kiemelkedő az együttműködésük az önkormányzattal és többi partnereikkel is.

A Tóth Géza-díj kitüntetettje: Milos Konakov

A szerbiai születésű Milos Konakov testnevelő-edző végzettségét a Novi Sad-i egyetemen szerezte.

7 éve él Magyarországon. Édesanyja révén magyar is, és 2020-ban mind ő, mind pedig kisfia megkapta a magyar állampolgárságot. A kosárlabda sportágban fiatalokkal kezdett dolgozni, mert hiszi, hogy a siker titka az, ha végigjárod a szakmai szamárlétrát. Mindig nagy vágya volt profi csapatnál profi körülmények között dolgozni, hogy bajnoki címekért küzdhessen.

Amikor megkapta a lehetőséget Szombathelyen, lényegében teljesült ez a kívánsága. 2017 augusztusában érkezett a Falco KC csapatához, segédedzőként. A 2020/2021-es szezonban a Falco megszerezte története első Magyar Kupa győzelmét, amit rögtön abban a szezonban egy bajnoki címmel is megkoronázott. 2021 júniusában Gasper Okorn távozásával átvette a vezetőedzői posztot. A 2021/2022-es szezonban történelmi eredményt ért el a csapat: Milos Konakov vezetésével bejutottak a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata közé, mellette megszerezték 4. bajnoki címüket. 2022/2023-ban újra magyar kupagyőztes és bajnok, a 2023/2024-es idényben pedig sorozatban hatodszor lett a Falco magyar bajnok. A csapat rendszeresen szerepel a Bajnokok Ligája főtábláján az európai topcsapatok ellen. Milos Konakovot a Nemzeti Sport szakmai grémiuma 2023-ban az év kosárlabdaedzőjének választotta.

Szereti Szombathely városát, szereti az itt élőket, és a szombathelyi kosárlabda rajongók is elismerik és szeretik őt; nem tud úgy elmenni vásárolni vagy sétálni, hogy ne állítsák meg pár mondatos beszélgetésre, egy közös fotóra. Saját bevallása szerint ez adja neki a motivációt az egyre keményebb munkához. Bár hirtelen és váratlanul érte a felkérés a vezető edzői posztra, élete legjobb döntésének tartja, hogy elvállalta. Kevés szabadidejében, ami jut, szeret olvasni, főleg pszichológiai témájú könyveket. Hisz abban, hogy minden nap van lehetőségünk újat tanulni, jót is rosszat is – nemcsak a sportban, hanem egész életünkben, de a kulcs, hogy tudni kell ezt a tudást a megfelelő helyre továbbadni.

A Szombathely Kultúrájáért Életműdíj kitüntetettje: Grünwald Stefánia

Grünwald Stefánia első diplomáját Szombathelyen magyar és közművelődés szakon szerezte filmes szakirányon, a másodikat pedig Pécsett, a Janus Pannonius Tudományegyetem Turizmus Tanszékén. Miután Pécsen turizmusszervezőként végzett, folyamatosan képezte magát: kulturális, turisztikai, pályázati, végül stratégiai menedzseri végzettséget is szerzett. Az akkor induló TV2-nél eltöltött gyakorlata után Szombathelyt választotta, és az MMIK-ban, az ország akkor egyik legjobb közművelődési intézményében kezdett dolgozni. Évekig vezette a Kulturális Menedzser Irodát, majd 2007-től öt évig az AGORA-t, 2015 óta pedig a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője. Szakmai pályafutása elejétől, kulturális és turisztikai területen végzi munkáját. 2000-ben teljesen az alapoktól kezdve indította el a város turisztikai tevékenységét, részt vett idegenforgalmi szervezet- és termékfejlesztésben, turisztikai beruházások előkészítésében, lebonyolításában.

A város szinte összes nagyrendezvénye kötődik a nevéhez: szervezett Tavaszi Fesztivált, Iseumi Nyári Játékokat, Varázsfuvola előadásokat, Savaria Táncversenyt, Szentivánéji Vigasságokat, 2020 óta pedig az „Érezd Szombathelyt” programsorozat ötletgazdája és szervezője. A kezdetektől fogva – immár 25 éve – vesz részt a mára nemzetközi hírnévre szert tett Savaria Történelmi Karnevál szervezésében, a fesztivál megvalósításához szükséges valamennyi pályázatot ő készítette. Szintén a kezdetektől, 12 éven át vett részt a Szert Márton programsorozat megvalósításában, valamint a Szent Márton Európai Kulturális útvonal koncepciójának kidolgozásában.

Ötleteivel, javaslataival mindig a minőségre, az egyediségre törekszik. Turisztikai tevékenysége révén több nemzetközi pályázat részese, és elsőként vágott bele a turisztikai desztinációmenedzsment szervezet megalapításába.

Grünwald Stefánia személye és munkája, valamint az általa menedzselt rendezvények jól ismertek, hosszú ideje a legmeghatározóbbak közé tartoznak Szombathely, sőt az egész Nyugat-Dunántúl életében. Tevékenységét a megye és a régió turisztikai szakemberei is nagyra tartják, szakmai kvalitásai hatalmas munkabírással, kiváló kapcsolatrendszerrel és együttműködési készséggel párosulnak, melyek alapján érdemes a Szombathely Kultúrájáért Életműdíj elismerésre.

A Szombathely Sportjáért Életműdíj kitüntetettje: Dr. Nádasiné Sipos Zsuzsanna

Dr. Nádasiné Sipos Zsuzsannát szakmai munkája rögtön a matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanári diploma megszerzésétől a Szombathelyi Főiskolához – és jogutódjaihoz – köti, ahol nyugdíjba meneteléig dolgozott.

Munkája mellett 1980-ban kézilabda edzői, 1983-ban a Magyar Testnevelési Egyetemen középiskolai testnevelőtanári, a Budapesti Műszaki Egyetemen 2001-ben közoktatásvezetői képesítést is szerzett.

1980-tól az akkori Főiskolai sportegyesületben dolgozott. A Főiskola női kézilabda szakosztály edzője és vezetője volt 1993-ig. 1981-től a sportszakos hallgatók oktatásában vett részt. Nyugdíjba az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Sporttudományi Intézetének oktatójaként vonult.

Intézeti oktatói tevékenysége 1981-2009 között kiegészült a Testnevelési Egyetem Továbbképző Intézete középfokú kézilabda edzőképző tanfolyamain és az egyetemi kiegészítő képzésben való oktatással, melynek oktatásszervezői teendőit is ellátta 1996-2003 között.

Szakmai munkáját a testnevelő tanárképzés minden fokozatán, valamint a Sportszervező, a Rekreációszervező és egészségfejlesztő szakok képzésében a játékok és a kézilabdaoktatás területén fejtette ki elsősorban. Társszerzőként közreműködött a „Sport és Játékmix” című kiadvány elkészítésében. Évtizedekig szervezője és oktatója volt a minden szakon kötelező Téli táboroknak.

A szombathelyi sportképzésekben évtizedekig, mint tanulmányi szervező és szakértő is meghatározó személy volt. 2001-től 2006-ig jelentős szerepet vállalt a felsőoktatásban bevezetésre kerülő kreditrendszer kidolgozásában és rendszerbe állításában, mint intézményi kredit projektvezető, és ezen tapasztalatait később a sportszakos hallgatók tanulmányi ügyeinek intézésében kamatoztatta.

Szakfejlesztési és edzőképzési, valamint a Diákolimpia Játékos Sportversenyeinek és Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság rendezvények szervezésében végzett munkája is több évtizedes.

Munkáját a közösség a Közalkalmazotti Tanácsba választásával ismerte el, melynek évtizedekig vezetőségi tagja, majd elnöke volt.

Nagy teherbírású, lelkiismeretes és következetes munkája sok tanítványa számára példaként szolgál.

A Szociális Munkáért Életműdíj kitüntetettje: Kulcsár Lászlóné

Kulcsár Lászlóné 41 éve dolgozik a szociális szolgáltatások, illetve a gyermekvédelem területén.

1983-ban szerzett általános iskolai tanító képesítést a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán, 2003-ban az ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékén „Idősek szociális ellátása” témakörében tett szakvizsgát.

2008-ban diplomázott szociálpolitikusként a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

1993-tól a Szociális Szolgáltató Központban működési zavarokkal küzdő családokkal foglalkozott családgondozóként.

1994-től vezetőként irányította a hajléktalanná vált nőket és anyákat gyermekeikkel együtt befogadó krízisszállót.

10 évig dolgozott intézeti nevelőként a Vas megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben. 2009-től a Szociális Szolgáltató Központ, 2010-től a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője.

Munkáját pályája kezdetétől az emberekhez való odafordulás, az elfogadás, a rászorulók, az alacsony érdekérvényesítő képeséggel rendelkező embereken való segítés jellemzi. Fontosnak tartja és vallja, hogy csak a különböző területeken dolgozó szakemberek összefogásával valósítható meg a hatékony segítés.

Nyitott az innovációra, folyamatosan figyelemmel kíséri a társadalmi folyamatok hatására megjelenő igényeket és kezdeményezi új ellátási formák, szolgáltatások, eljárási módszerek bevezetését. Ennek köszönhetően jött létre a városban többek között a demens nappali ellátás, a demens beteget gondozó hozzátartozókat támogató program, az idősek klubjaiba történő szállító szolgáltatás, a különféle élethelyzetben levők számára közösségi tér változatos programokkal, a komplex ellátást biztosító szakmai egységek. Szívügyének tekinti, és ezért aktívan segítette a gyermekek mindenek felett álló érdekét szolgáló Barnahus-módszer magyarországi bevezetését.

Tevékenységének köszönhetően országos szinten szakmai körökben jó híre van Szombathely szociális ellátórendszerének, ismert és elismert a nehéz sorsú személyek, családok érdekében végzett szakmai munka.

Vezetői tevékenysége alatt folyamatosan fejlődött az intézmény infrastruktúrája, megszépültek és akadálymentessé váltak az épületek, méltó körülmények között tölthetik napjaikat a rászorulók, nem utolsó sorban pedig megfelelő munkakörülmények között dolgozhatnak a munkatársak. A minőségi szakmai munka érdekében támogatja kollégái rendszeres továbbképzését, tanulmányaikat.

A vezetői működéssel kapcsolatban a szakmai felkészültséget, a minőségi, magas színvonalú munkavégzést, az elkötelezettséget, a felelősségvállalást, a hitelességet, a következetességet, a határozottságot és az emberséget tartja a legfontosabb értékeknek.

A Pedagógus Életműdíj kitüntetettje: Dr. Czetter Ibolya

Dr. Czetter Ibolya az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Magyar Irodalomtudományi Tanszékének vezetője, főiskolai tanár. 1987 óta dolgozik az oktatásban, 1991 óta a Berzsenyi Dániel Főiskolán, illetve annak jogutód intézményeiben. A felsőoktatásban töltött évtizedeit végig a szombathelyi pedagógusképzés szolgálatában töltötte. Élete, hobbija a munkája, a tanítás, a nevelés. A megye és a régió általános és középiskoláiban rengeteg magyartanár pályára kerülését segítette. Legnagyobb eredményének a hallgatói, diákjai sikerét, elégedettségét, boldogulását tartja.

Oktatói évtizedei alatt folyamatos, élő kapcsolatban áll a közoktatással, különösen a nyugat-magyarországi régió oktatási intézményével. Éveken át óraadó volt a Nagy Lajos Gimnáziumban, illetve szeretett alma materében, a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban. Töretlen lelkesedéssel készíti fel tanítványait országos tudományos diákköri megmérettetésekre, Szép magyar beszéd versenyekre, szavalóversenyekre; a színjátszás iránt lelkes hallgatóival egyetemi színpadot alapított 2019-ben. Hét önálló kötet szerzője, tanulmánykötetek szerkesztője, hazai és nemzetközi konferenciák szervezője, résztvevője.

Kutatási területe a stilisztika, a XX. századi irodalmi nyelv, a retorikai alakzatok, a magyar nyelv funkcionális kognitív leírásának kérdései, Márai Sándor és Agota Kristof életművének kutatása. Nevéhez fűződik két nemzetközi Márai-konferencia Szombathelyre hozatala, a 6. és a 7. Nemzetközi Dialektológiai Szimpozion megszervezése.

Oktatói, kutatói munkáján túl jelentős közéleti és társadalmi tevékenységet is végez: aktív részese volt a főiskola egyetemmé válásának, öt éven át a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület alelnöki tisztségét töltötte be, majd újabb 5 évig az elnöke, illetve az országos elnökség tagja volt; rendszeres előadója az egyetemi, városi rendezvényeknek. A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvészeti Munkabizottságának tagjaként elkötelezettje a magyar nyelv ápolásának, az igényes anyanyelvi ismeretterjesztésnek.

A „Pro Sanitate Savariae” Életműdíj kitüntetettje: Dr. Grassely Magdolna

Dr. Grasselly Magdolna neonatológus, a Markusovszky Egyetemi oktatókórház Perinatális lntenzív Centrumának profilvezető főorvosa.

Orvosdoktori diplomáját 1978-ban Szegeden szerezte meg, azóta a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi oktatókórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályán, 1984 óta a Koraszülött lntenzív Részlegén dolgozik. A diploma megszerzésének évében Szegeden nem volt megpályázható állás, de sok jót hallott a szombathelyi kórház csecsemő- és gyermekosztályáról, amit akkor Dr. Cholnoky Péter főorvos vezetett, így Vas megye mellett döntött és a Markusovszky Kórház orvosa lett. 2023-ban címzetes egyetemi docensi kinevezést kapott. A koraszülött részlegen sokat tanult dr. Gagyi Dénes főorvostól, látta milyen hatalmas munka folyik annak érdekében, hogy a koraszülött gyerekek túléljék a nehéz időszakot, kikerüljenek az intenzív részlegről. Ezért is választotta ezt a területet. A kis súllyal, idő előtt világra jött gyerekek születésük után több hetet, akár hónapot töltenek a Perinatális lntenzív Centrumban. Dr. Grasselly Magdolna elhivatottsága, felkészültsége, lelkiismeretes, fáradtságot nem tűrő, megnyugtató személyisége sok édesanyának meghatározó a kritikus időszakban.

Fontos számára a koraszülöttek és az érett újszülöttek utógondozása, ami lehetőséget nyújt arra, hogy időben ismerjék fel a fejlődésben, a mozgásban való elmaradást, így időben tudják kezelni őket. A koraszülöttek fejlődésneurológiai gondozóját 1983-tól vezeti. 13 éve a szülők által alapított Zseboroszlán Vas Megyei Koraszülöttekért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az alapítvány nagy súlyt fektet a kezeltek életpályának nyomon követésére, a sorstársakkal való kapcsolattartásra, továbbá az Alapítvány lehetővé tette a Koraszülött Osztály műszeres fejlődését is.

Az Egészségügyi Főiskola megalakulása óta oktat gyermekgyógyászatot, neonatológiát. Rezidenseket, orvostanhallgatókat, védőnőket, szülésznőket és mentőápolókat is kinevelt, melyhez nagy segítséget nyújt a „Gyermekgyógyászat és hatásterületei” című kétkötetes szakmunka, Professzor Dr. Oroszlán György szerkesztésében. Dr. Grasselly Magdolna kiemelkedő gyógyító-megelőző munkájával és életével a város polgárai, valamint az egészségügyben dolgozók körében is közmegbecsülést szerzett.

A „Pro Sanitate Savariae” Életműdíj kitüntetettje: dr. Horváth Boldizsár

Dr. Horváth Boldizsár első és egyetlen munkahelye immáron 50 esztendeje, 1974. szeptember 1-jétől a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szülészet Nőgyógyászati Osztálya. Szülészet-nőgyógyászat szakvizsgáját 1978-ban szerezte. Tudományos és oktatási igazgató 1994-től. Kiegészítő képzéseit számos helyen, köztük 1995-ben az Egyesült Államokban, 1996-ban Prágában, 1997-ben Berlinben, 1998-ban Sopronban, 2012-ben a Manchesteri Egyetemen végezte. Tudományos fokozatot, kanditátusként 1991-ben szerzett, 2014-ben habilitált, közben 2011-től a Nyugat-magyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanára lett. A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Tanszék Szombathelyi Képzési Központjában tanszékvezető tanár 1994-től, annak igazgatója 2012-13-ban.

A Magyar Nőorvos Társaság, a Magyar Pszichoszomatikus Társaság, a Szülész Nőgyógyászok Európai Szervezetének tagja, a Societas Scientiarum Savariensis elnöke, a Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Szakbizottság Ápolási Munkabizottság elnöke, a Magyar Egészségügyi Társaság Szakmai Tanácsadó Testület tagja.

A mai napig aktív részese a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Szülészet Nőgyógyászati osztálya gyógyító tevékenységének.

Dr. Horváth Boldizsár ezidáig 81 kongresszusi előadást tartott, közleményt 97 esetben adott ki, 14 esetben lektorált, 104 alkalommal tartott szakmai jellegű előadásokat, 17 esetben nyújtott be különböző szakmai pályázatokat.

Oktatóként a Pécsi Orvostudományi Egyetemen medikus oktató 1978-tól, az Egészségügyi Szakközépiskolában 1980 és 1990 között szülésznőket képzett, a Pécsi Tudomány Egyetem Egészségtudomány Karán védőnőket és szülésznőket oktatott 1990-től, 1994-től pedig háziorvosokat képzett posztgraduális oktatás keretében. Nagyon büszke arra, hogy hazánkban ő az egyetlen, aki tiszteletbeli szülésznő és védőnő is lehet. Ez utóbbi titulust Kopp Mária és Czeizel Endre társaságában kapta meg. Dr. Horváth Boldizsár kiemelkedő gyógyító-megelőző munkájával és életével a város polgárai, valamint az egészségügyben dolgozók körében is közmegbecsülést szerzett.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterének Emlékérmét Halász Bence kapja.

Az 1997-ben született Halász Bence Kiskunhalason ismerkedett meg az atlétikával, eleinte tíz évvel idősebb testvéreit kísérte le az edzésre, mert gerelyhajító édesapja, Halász Tamás révén a gyermekei is megpróbálkoztak a sportággal. Bence a távolugrásban és síkfutásban is jeleskedett, előbbiben a serdülő korosztályában országos bajnokságot és diákolimpiát nyert, majd tízévesen a kalapácsvetést is kipróbálta. Kiskunhalasról Szombathelyre költözött és edzője a Dobó SE-t irányító Németh Zsolt és Németh László lett.

Sorra nyerte a korosztályos versenyeket, 2013-ban az utrechti nyári európai ifjúsági olimpiáról két aranyérmet is hozott: kalapácsvetésben és diszkoszvetésben győzött. 2015-ben a svédországi junior Európa-bajnokságot, 2016-ban a lengyelországi junior világbajnokságot nyerte meg. Épphogy betöltötte a huszadik életévét, amikor első felnőtt világversenyén, a 2017-es londoni világbajnokságon bejutott a döntőbe és 11. helyen végzett. Ebben az évben lett először magyar bajnok kalapácsvetésben, azóta pedig minden évben megvédte címét.

Halász Bencétől több alkalommal hallottuk az alábbiakat: “Amikor régen hazamentem, egész nap a nagy elődök videóit néztem, Pars Krisztián és Primoz Kozmus olimpiai aranyát, és átéreztem, milyen lehetett a győztes dobásuk.”

Nem kellett sokáig várni az első érmére felnőtt világversenyen: a 2018-as berlini Európa-bajnokságon 77,36 méteres dobásával harmadik lett.

Az 2021-es müncheni Európa-bajnokságon ezüstérmet, egy év múlva, a budapesti vb-n pedig bronzérmet szerzett. A 2023-as XV. Németh Pál Emléknapon 78,27 méterrel nyert, ezzel kvalifikálta magát a 2024-es párizsi olimpiára. A 27. születésnapján ünnepelte élete legnagyobb sikerét: 80 méter 49 centiméteres dobásával Halász Bence olimpiai ezüstérmet szerzett.