A hagyományokhoz híven, idén is megemlékeztek Csörötneken Szent Márton püspökről. Délelőtt a tanítási órák zöme is őrá fókuszált. Magyar- és hittanórákon Szent Márton életútját dolgozta fel több osztály. Technika és vizuális kultúra órán ugyancsak a püspök került a középpontba: változatos módszerekkel készültek a szebbnél szebb alkotások. Németórákon német nyelvű történeteket dolgoztak fel a tanulók, Márton-napi feladatsort és rejtvényt is megoldottak.

Szent Márton lóháton érkezett Csörötnekre

Fotó: Szendi Péter

A délutáni program három órakor kezdődött, melyre meghívást kaptak a magyarlaki, csörötneki és rönöki óvodások, szülők és egyházközségi hívek. Nagyon sokan megtisztelték a rendezőket-szervezőket jelenlétükkel és aktív közreműködésükkel. Mezeiné Kiss Katalin tagintézmény-igazgató üdvözölte a megjelenteket, Ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy nemcsak Szent Mártonnak, hanem mindenkinek kell, hogy legyen egy „köpenye”. Valami, amit megoszthat másokkal; legyen az jó szó, egy kedves tett, vigasz vagy éppen étel. A vezető kérte az iskolaközösséget, hogy legyenek továbbra is Márton püspök követői. Nyújtsanak segítő kezet a rászorultaknak, hiszen minden kis jótéteménytől szebb és boldogabb lesz a világ. Ezt követően Frigy József akolitus Szent Márton történetét mutatta be az érdeklődőknek, látványos előadással.

Fotó: Szendi Péter

A lelki ráhangolódás után hat helyszínen tevékenykedhettek a jelenlévők. A programok közt lampionok készítése is szerepelt újrahasznosított anyagokból, különböző technikával. Volt itt üvegfestés, pauszpapír díszítése levélnyomattal, krepp-papírral, applikációval, és akadt papírcsíkokból libát formázó lampion is. Érdekes volt az interaktív feladat és daltanulás a témához kapcsolódóan, játékszoba a tanítók által e napra készített társasjátékokkal, Szent Márton-totó megoldása és – hogy meg ne éhezzenek – libás finomságok kóstolása is szerepelt (libazsír, máj, tepertő).

Fotó: Szendi Péter

Öröm volt látni a gyermekek és a felnőttek lelkesedését, szorgos munkáját. A kézműves foglalkozást követően szép hosszú sorba rendeződtek a résztvevők, és Dr. Takács Gyula iskolalelkész vezetésével fénylő lámpással a kezükben, rózsafüzért imádkozva haladtak a sötétbe burkolózott utcán, a polgárőrök kíséretében. A menet élén korhű ruhában maga Szent Márton lovagolt! Na jó… igazság szerint ő Horváth János, a körmendi Bandérium tagja volt – de a lova: az tényleg egy ló volt!