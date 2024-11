Szombathelyen a Vasi Skanzenben igazi vásári forgatag köszöntötte az idei Szent Márton-napot. A libás tematikával szinte mindent elárasztottak: liba plüssök, liba dekorációk és persze ínycsiklandó libaételek uralják a terepet a kétnapos Szent Márton Vásárban.

Kétnapos Szent Márton Vásár a Vasi Skanzenben

Fotó: © Cseh Gábor

Szent Márton Vásár: libaburgert is kóstolhatunk

A finomságok között mindenki megtalálja a kedvencét: a libazúzapörkölt 3000 forintért kapható, a fűszeres libacomb párolt káposztával és tört burgonyával pedig 4800 forintért kerül a tányérra. Akinek inkább egy gyors falatra van szüksége, egy népszerű oladi csárda kitelepült, s libaburgert kínál 4490 forintért.

Aki édességre vágyna, 1500 forintért sült gesztenyét majszolhat, bár a 15 szem sokak szerint túl gyorsan elfogyott. Kürtőskalács, sült kolbász és persze sajtos-tejfölös lángos is terítéken volt, utóbbiért 2300 forintot kérnek.. Az italoknál a kézműves sörök és a pálinka adja meg a hangulatot a hideg novemberi napon.

Ugráltak, pörögtek a gyerekek az Alma együttes koncertjén

Már visszatérő vendégnek számít a Szent Márton Vásár színpadán az Alma együttes

Fotó: © Cseh Gábor

Szombaton ottjártunkkor a gyerekek is tobzódtak a programokban. Az Alma együttes koncertjén szinte az összes apróság táncra perdült, ugrálva, pörögve követték a zenét. A körhinta is népszerű volt, 1500 forintért lehetett pörögni rajta egyet, a pónilovaglás hasonló áron várta a kis kalandorokat. A színes kézműves foglalkozások között pedig minden megtalálható volt: gyöngyfűzés, fafaragás, mézeskalács-díszítés és még höveji csipkehímzés is.

A hagyományőrzés a Skanzenhez hűen hangsúlyos szerepet kapott, a portékák között felbukkantak nagyszüleink kedvenc falvédői, fonott kosarai is. Természetesen már a karácsony is bekukucskált a kínálatba különböző eladó díszek formájában.